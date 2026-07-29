Ru
Головна Смак Сливовий соус "До м’яса" на зиму замість кетчупу: густий, пряний і в міру гострий

Сливовий соус "До м’яса" на зиму замість кетчупу: густий, пряний і в міру гострий

29 липня 2026 15:24
Сливовий соус. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Сливовий соус чудово поєднується з м'ясом, птицею, картоплею та навіть запеченими овочами. Завдяки ароматним спеціям, легкій кислинці та густій консистенції він виходить набагато смачнішим за магазинний кетчуп. Така заготівля добре зберігається всю зиму й стане улюбленим домашнім соусом до багатьох страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сливи — 2,5 кг;
  • цукор — 300–400 г;
  • приправа карі — 5 ч. л.;
  • мелений часник — 1 ч. л. або 4–5 зубчиків свіжого;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • гострий червоний перець — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • вода — 50 мл.;
  • яблучний або оцет 9% — 1 ст. л.
Соус зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Якщо вони погано відокремлюються, плоди можна спочатку проварити, а потім перетерти через сито.
  2. Перекласти сливи в каструлю, додати воду та варити приблизно 15 хвилин після закипання.
  3. Подрібнити масу блендером і перетерти через сито до однорідної консистенції.
  4. Додати цукор, сіль, лимонну кислоту, часник, карі, чорний і гострий перець.
  5. Перемішати та варити ще близько 15 хвилин, наприкінці влити оцет.
  6. Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрутити кришками та залишити до повного охолодження. 

Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1,7 л густого ароматного сливового соусу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування варення та джемів на зиму 

Ароматне варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму. 

Густе полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі. 

Які заготовки можна зробити з молодих шишок: солодощі прямо з-під ніг. 

Дізнайтеся як "врятувати" варення, яке підгоріло — господиням на замітку. 

Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні.