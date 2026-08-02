Смачні яйця з помідорами за 5 хвилин: на сніданок або перекус

Яйця з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться швидкого, поживного й ароматного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Готується всього за кілька хвилин, а завдяки овочам і сиру страва виходить яскравою, соковитою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3 шт.;

яйця — 5 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

твердий сир — 3 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

цукор — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

сіль — 1 ч. л. або до смаку;

кріп — за бажанням.

Яйця з помідорами та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори нарізати кубиками. На розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажити помідори разом із подрібненим часником. Додати нарізаний солодкий перець, обсмажити кілька хвилин, потім приправити сіллю, цукром і чорним перцем. Посипати двома столовими ложками натертого сиру. Зробити у овочевій масі п'ять заглиблень і обережно вбити яйця. Злегка посолити та посипати сиром, що залишився. Накрити сковороду кришкою й готувати приблизно 5 хвилин, доки білки повністю не схопляться. Перед подачею посипати подрібненим кропом і подавати зі свіжим хлібом.

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