Королівський сніданок на сковороді: ніжна телятина у вершковому соусі

Яйця з беконом. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться здивувати рідних незвичайним сніданком, спробуйте цей рецепт. Поєднання ніжної телятини, вершкового соусу та оригінально приготованих яєць робить страву дуже ситною, ароматною й ефектною, хоча готується вона досить просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

телятина (або бекон) — 300 г;

яйця — 3 шт.;

помідор — ½ шт.;

часник — 3 зубчики;

гострий перець — до смаку;

сметана або жирні вершки — 150 г;

свіжа зелень — пучок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Зелена цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця попередньо заморозити на 3–4 години, трохи розморозити, очистити та нарізати кружальцями. Обсмажити їх на невеликій кількості олії до легкої золотистої скоринки й перекласти на тарілку. Телятину нарізати тонкими шматочками впоперек волокон і швидко обсмажити на сильному вогні. Додати подрібнений часник, гострий перець і готувати ще кілька хвилин. Додати нарізаний помідор і зелень, зменшити вогонь, посолити, поперчити та влити сметану або вершки. Тушкувати приблизно 10 хвилин. Повернути обсмажені кружальця яєць у сковороду, прогріти ще 2 хвилини та подавати гарячими зі свіжим хлібом або тостами.

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