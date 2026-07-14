Сніданок №1: просто вилити 2 яйця на лаваш і додати цю начинку

Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли зранку хочеться приготувати щось смачне, але без зайвих клопотів, цей рецепт лаваша з начинкою стане чудовим варіантом. Ніжна яєчна основа, соковитий помідор, сир і шинка створюють смак, схожий на домашню піцу. Такий сніданок виходить ситним, ароматним і чудово підходить для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лаваш тонкий або тортилья — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сир кисломолочний — 100 г;

помідор — 1 шт.;

шинка — 40 г;

орегано — 1 ч. л.;

часник сухий мелений — 1 ч. л.;

масло вершкове — 10 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змочити перший лист лаваша водою та викласти на сковороду, змащену вершковим маслом. Збити яйця виделкою, вилити половину на лаваш і рівномірно розподілити. Нарізати помідор і шинку невеликими шматочками. Викласти начинку на яйця, додати кисломолочний сир, посолити, поперчити, посипати орегано та сухим часником. Залити начинку рештою яєчної суміші. Другий лаваш змочити водою та накрити зверху, підвернувши краї. Накрити сковороду кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Перевернути за допомогою тарілки, змастити зверху вершковим маслом і обсмажити до рум’яної скоринки з іншого боку. Готовий лаваш нарізати порційними шматочками та подавати гарячим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.