Соус на зиму з грушами "Чилі": рецепт до будь-яких страв
11 серпня 2026 13:44
Соус на зиму з грушами. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей соус варто приготувати хоча б раз у сезон груш. Він виходить ароматним, густим і пікантним, а завдяки поєднанню фруктової солодкості та гострого перцю може зробити цікавішою навіть найпростішу страву.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- груші — 1 кг;
- червоний солодкий перець — 500 г;
- гострий перець — 150 г;
- цукор — 200 г;
- сіль — 1 ст. л. без гірки;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Груші очистити від серцевини та нарізати. Солодкий і гострий перець очистити від плодоніжок та насіння, після чого подрібнити.
- Скласти все в каструлю, додати цукор, сіль та оцет.
- Перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб продукти пустили сік.
- Поставити каструлю на вогонь, довести суміш до кипіння та варити близько 10 хвилин до м’якості фруктів і перцю.
- Подрібнити масу блендером до однорідності та повернути на плиту. Уварювати ще приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.
- Готовий гарячий соус розлити у стерильні баночки та щільно закрити кришками. З цієї кількості продуктів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.
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