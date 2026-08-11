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Соус на зиму з грушами "Чилі": рецепт до будь-яких страв

11 серпня 2026 13:44
Соус на зиму з грушами. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей соус варто приготувати хоча б раз у сезон груш. Він виходить ароматним, густим і пікантним, а завдяки поєднанню фруктової солодкості та гострого перцю може зробити цікавішою навіть найпростішу страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • груші — 1 кг;
  • червоний солодкий перець — 500 г;
  • гострий перець — 150 г;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 1 ст. л. без гірки;
  • оцет 9% — 100 мл.
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Груші очистити від серцевини та нарізати. Солодкий і гострий перець очистити від плодоніжок та насіння, після чого подрібнити.
  2. Скласти все в каструлю, додати цукор, сіль та оцет.
  3. Перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб продукти пустили сік.
  4. Поставити каструлю на вогонь, довести суміш до кипіння та варити близько 10 хвилин до м’якості фруктів і перцю.
  5. Подрібнити масу блендером до однорідності та повернути на плиту. Уварювати ще приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Готовий гарячий соус розлити у стерильні баночки та щільно закрити кришками. З цієї кількості продуктів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.

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