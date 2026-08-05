Соус на зиму, з помідорів, перцю, базиліку та часнику: до будь-яких страв або на хліб
Якщо хочеться зберегти смак літа в банці, обов'язково приготуйте цей овочевий соус. Поєднання стиглих помідорів, запашного базиліку, часнику та перцю створює насичений смак, який чудово доповнить майже будь-яку страву.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- гострий перець — 2 шт.;
- часник — 2 невеликі головки;
- базилік — 100 г;
- цукор — 100 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- олія — 100 мл.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. (за бажанням);
- вода — 100 мл. (для крохмалю).
Спосіб приготування
- Помідори, солодкий і гострий перець, часник та базилік підготувати й подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера.
- Перелити овочеву масу в каструлю, додати сіль, цукор та олію.
- Довести до кипіння й варити 15–20 хвилин, періодично помішуючи.
- За бажанням розчинити крохмаль у воді, влити в соус і проварити ще кілька хвилин. Без крохмалю соус можна просто довше уварити до бажаної густоти.
- Готовий гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження.
Виходить приблизно 2,9 л ароматного домашнього соусу, який чудово смакує з будь-якими стравами.
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