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Страва №1 з кабачків: рецепт на літо для обіду чи вечері

16 липня 2026 21:04
Кабачкові рулетики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон кабачків завжди хочеться спробувати щось нове та смачне. Ці ніжні кабачкові рулетики готуються із простих продуктів, а завдяки вершковому соусу та соковитим помідорам виходять дуже апетитними. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими — смакують однаково чудово.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (850 г);
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для соусу:

  • вершковий крем-сир — 150 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • помідори — для начинки.
Соус та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на тертці, добре відтиснути від зайвої рідини.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю, яйця, сметану, сіль і перець.
  3. Додати борошно з розпушувачем та перемішати до однорідної маси.
  4. Деко застелити пергаментом, ложкою викласти невеликі коржики та випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 25–30 хвилин.
  5. Для соусу змішати крем-сир, сметану, подрібнений кріп і часник.
  6. Готові кабачкові коржики змастити соусом, викласти дрібно нарізані помідори та згорнути рулетиками.
  7. Подавати одразу або після нетривалого охолодження. 
  8. Страва виходить ніжною, ароматною та ідеально підходить для літнього меню.

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