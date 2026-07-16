Страва №1 з кабачків: рецепт на літо для обіду чи вечері

Кабачкові рулетики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків завжди хочеться спробувати щось нове та смачне. Ці ніжні кабачкові рулетики готуються із простих продуктів, а завдяки вершковому соусу та соковитим помідорам виходять дуже апетитними. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими — смакують однаково чудово.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (850 г);

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

борошно — 4–5 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для соусу:

вершковий крем-сир — 150 г;

сметана — 1 ст. л.;

кріп — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

помідори — для начинки.

Соус та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, добре відтиснути від зайвої рідини. Додати дрібно нарізану цибулю, яйця, сметану, сіль і перець. Додати борошно з розпушувачем та перемішати до однорідної маси. Деко застелити пергаментом, ложкою викласти невеликі коржики та випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 25–30 хвилин. Для соусу змішати крем-сир, сметану, подрібнений кріп і часник. Готові кабачкові коржики змастити соусом, викласти дрібно нарізані помідори та згорнути рулетиками. Подавати одразу або після нетривалого охолодження. Страва виходить ніжною, ароматною та ідеально підходить для літнього меню.

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