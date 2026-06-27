Торт на сковороді "Віра" за 30 хвилин: рецепт без яєць

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

27 червня — іменини у Віри, і це чудова нагода приготувати щось по-справжньому домашнє та душевне. Цей торт на сковороді виходить ніжним, м’яким і ароматним навіть без духовки, а заварний крем робить його особливо святковим. Ідеальний десерт, щоб привітати близьку людину і створити теплу атмосферу за столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сметана 20–25% — 200 г;

цукор — 100–120 г;

борошно — 320–350 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 280–300 г.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для тіста змішати сметану з цукром, додати просіяне борошно та розпушувач, після чого замісити м'яке еластичне тісто. Розподілити його на 6 рівних частин, кожну тонко розкачати, наколоти виделкою та обсмажити на сухій розігрітій сковороді по 2 хвилини з кожного боку до легкого рум'янцю. Обрізки також підсмажити й подрібнити в крихту. Для крему збити м'яке вершкове масло, поступово додаючи згущене молоко до однорідної пишної маси. За бажанням між коржами можна додати подрібнені горіхи. Готові коржі щедро перемазати кремом, покрити ним верх і боки торта, обсипати крихтою та залишити на 20–30 хвилин для просочення.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.