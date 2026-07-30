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Тосканський салат за 5 хвилин: знадобиться 350 г квасолі

30 липня 2026 12:08
Тосканський салат. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Тосканський салат поєднує прості інгредієнти, які ідеально доповнюють один одного. Квасоля робить страву ситною, тунець додає білка, а свіжі овочі та ароматна заправка надають легкості й яскравого смаку. На приготування знадобиться всього кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • квасоля — 350 г;
  • тунець — 200 г;
  • помідори чері — 3–4 шт.;
  • фіолетова цибуля — 1/2 шт.;
  • петрушка — за смаком;
  • винний оцет або лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • оливкова олія — за смаком;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Квасолю перекласти у салатник. Якщо використовується консервована, попередньо злити рідину та промити її.
  2. Додати тунець, розім'явши його великими шматочками.
  3. Помідори чері розрізати навпіл, а фіолетову цибулю нарізати тонкими півкільцями. Подрібнити петрушку та додати до салату.
  4. Для заправки змішати оливкову олію з винним оцтом або лимонним соком, посолити й поперчити за смаком. Полити салат, акуратно перемішати та одразу подавати до столу.
  5. Легкий, поживний і дуже смачний тосканський салат стане чудовим варіантом для швидкого обіду, вечері або корисного перекусу.

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