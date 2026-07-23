10 салатів із руколою: прості рецепти з куркою, фетою, тунцем і фруктами

Салат з руколою. Фото: smachnenke.com.ua

Рукола чудово поєднується не лише з овочами, а й із фруктами, ягодами, сиром, м'ясом і рибою. Якщо шукаєте нові ідеї для легкої вечері чи святкового столу, збережіть цю добірку з 10 перевірених рецептів салатів, які готуються швидко та завжди виходять смачними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салати з руколою. Фото: smachnenke.com.ua

1. Салат з фетою та помідорами

Змішати руколу, помідори чері, фету та підсмажені кедрові горіхи. Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

2. Салат з гарбузом і гранатом

Запекти гарбуз, додати руколу, фету, зерна граната та мариновану цибулю. Полити ароматною заправкою.

3. Салат з авокадо та апельсином

Викласти руколу, шпинат, шматочки апельсина, авокадо та гранат. Заправити оливковою і кунжутною олією, посипати горіхами.

4. Салат з курячим філе

Обсмажити курку, поєднати її з руколою, листям салату та помідорами чері. Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

5. Салат з буряком і фетою

Додати до руколи шматочки буряка, фети та волоські горіхи. Полити цитрусово-гірчичною заправкою.

6. Салат з тунцем і грейпфрутом

Змішати руколу, тунець, огірок, авокадо та очищений грейпфрут. Заправити олією й лимонним соком.

7. Салат з руколою та полуницею

Поєднати руколу, полуницю, огірки, фету, мариновану червону цибулю та горіхи. Полити медово-бальзамічною заправкою.

8. Салат з кавуном і фетою

Змішати руколу, кавун, сир фета та м'яту. Додати легкий цитрусовий соус.

9. Салат з печерицями та картоплею

Запекти картоплю, обсмажити гриби й подати їх теплими на подушці з руколи із соусом песто.

10. Салат з буряком і вишнею

Поєднати руколу, буряк, фету, проварену вишню та волоські горіхи. Заправити оливковою олією.

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