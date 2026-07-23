Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салаты с рукколой: 10 оригинальных рецептов на каждый день и на праздник

Салаты с рукколой: 10 оригинальных рецептов на каждый день и на праздник

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 12:48
10 салатов с рукколой: простые рецепты с курицей, фетой, тунцом и фруктами
Салат с рукколой. Фото: smachnenke.com.ua

Руккола прекрасно сочетается не только с овощами, но и с фруктами, ягодами, сыром, мясом и рыбой. Если вы ищете новые идеи для легкого ужина или праздничного стола, сохраните эту подборку из 10 проверенных рецептов салатов, которые готовятся быстро и всегда получаются вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

рецепти салатів з руколою
Салаты с рукколой. Фото: smachnenke.com.ua

1. Салат с фетой и помидорами

  1. Смешать рукколу, помидоры черри, фету и поджаренные кедровые орехи.
  2. Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

2. Салат с тыквой и гранатом

  1. Запечь тыкву, добавить рукколу, фету, зерна граната и маринованный лук.
  2. Полить ароматной заправкой.

3. Салат с авокадо и апельсином

  1. Выложить рукколу, шпинат, кусочки апельсина, авокадо и гранат.
  2. Заправить оливковым и кунжутным маслом, посыпать орехами.

4. Салат с куриным филе

  1. Обжарить курицу, смешать её с рукколой, листьями салата и помидорами черри.
  2. Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

5. Салат со свеклой и фетой

  1. Добавить к рукколе кусочки свеклы, феты и грецкие орехи.
  2. Полить цитрусово-горчичной заправкой.

6. Салат с тунцом и грейпфрутом

  1. Смешать рукколу, тунца, огурец, авокадо и очищенный грейпфрут.
  2. Заправить маслом и лимонным соком.

7. Салат с рукколой и клубникой

  1. Смешайте рукколу, клубнику, огурцы, фету, маринованный красный лук и орехи.
  2. Полить медово-бальзамической заправкой.

8. Салат с арбузом и фетой

  1. Смешать рукколу, арбуз, сыр фета и мяту.
  2. Добавить легкий цитрусовый соус.

9. Салат с шампиньонами и картофелем

  1. Запечь картофель, обжарить грибы и подать их теплыми на подушке из рукколы с соусом песто.

10. Салат со свеклой и вишней

  1. Смешать рукколу, свеклу, фету, проваренную вишню и грецкие орехи.
  2. Заправить оливковым маслом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Читайте также:

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

овощи салат рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации