10 салатов с рукколой: простые рецепты с курицей, фетой, тунцом и фруктами

Салат с рукколой. Фото: smachnenke.com.ua

Руккола прекрасно сочетается не только с овощами, но и с фруктами, ягодами, сыром, мясом и рыбой. Если вы ищете новые идеи для легкого ужина или праздничного стола, сохраните эту подборку из 10 проверенных рецептов салатов, которые готовятся быстро и всегда получаются вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Салаты с рукколой. Фото: smachnenke.com.ua

1. Салат с фетой и помидорами

Смешать рукколу, помидоры черри, фету и поджаренные кедровые орехи. Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

2. Салат с тыквой и гранатом

Запечь тыкву, добавить рукколу, фету, зерна граната и маринованный лук. Полить ароматной заправкой.

3. Салат с авокадо и апельсином

Выложить рукколу, шпинат, кусочки апельсина, авокадо и гранат. Заправить оливковым и кунжутным маслом, посыпать орехами.

4. Салат с куриным филе

Обжарить курицу, смешать её с рукколой, листьями салата и помидорами черри. Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

5. Салат со свеклой и фетой

Добавить к рукколе кусочки свеклы, феты и грецкие орехи. Полить цитрусово-горчичной заправкой.

6. Салат с тунцом и грейпфрутом

Смешать рукколу, тунца, огурец, авокадо и очищенный грейпфрут. Заправить маслом и лимонным соком.

7. Салат с рукколой и клубникой

Смешайте рукколу, клубнику, огурцы, фету, маринованный красный лук и орехи. Полить медово-бальзамической заправкой.

8. Салат с арбузом и фетой

Смешать рукколу, арбуз, сыр фета и мяту. Добавить легкий цитрусовый соус.

9. Салат с шампиньонами и картофелем

Запечь картофель, обжарить грибы и подать их теплыми на подушке из рукколы с соусом песто.

10. Салат со свеклой и вишней

Смешать рукколу, свеклу, фету, проваренную вишню и грецкие орехи. Заправить оливковым маслом.

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