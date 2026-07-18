Варення на зиму "Золоте" за 20 хвилин: знадобиться 1,5 кг абрикосів та 1,5 кг цукру

Абрикосове варення. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться зберегти смак літніх абрикосів до зими, цей рецепт стане одним із найулюбленіших. Джем готується швидко, має густу однорідну консистенцію, яскравий фруктовий аромат і гарний бурштиновий відтінок. Його можна подавати до млинців, оладок, тостів або використовувати як начинку для пирогів і рулетів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

абрикоси без кісточок — 1,5 кг;

цукор — 1,5 кг;

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

Абрикоси без кісточок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Очищені від кісточок абрикоси перекласти у каструлю або казанок і варити 10–12 хвилин, періодично помішуючи. Подрібнити абрикоси занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додати цукор, добре перемішати та довести масу до кипіння. Варити приблизно 10 хвилин, постійно помішуючи. Наприкінці приготування всипати лимонну кислоту, перемішати та проварити ще 1–2 хвилини. Гарячий джем розлити у стерилізовані банки, герметично закатати кришками та залишити до повного охолодження. Після охолодження джем стане густішим і чудово зберігатиметься всю зиму.

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