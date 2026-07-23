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Варення П’ятихвилинка з чорної смородини у власному соку: наступного дня густе, як желе

23 липня 2026 15:04
Варення "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Чорна смородина містить багато природного пектину, тому навіть без желатину з неї виходить густе варення з цілими ягодами. Цей рецепт "П'ятихвилинка" дозволяє зберегти насичений смак, аромат і максимум користі, а готується він дуже просто.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • чорна смородина — 1,5 кг;
  • цукор — 1,5 кг.
Варення з чорної смородини. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перебрати та промити смородину, дати стекти воді. 
  2. Засипати ягоди цукром, злегка перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб вони пустили сік.
  3. Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогріти, обережно помішуючи до повного розчинення цукру.
  4. Після закипання варити рівно п'ять хвилин, періодично знімаючи піну.
  5. Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  6. Вже наступного дня сироп стане густим, як желе, а ягоди чудово збережуть форму.

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