Варення П’ятихвилинка з чорної смородини у власному соку: наступного дня густе, як желе
23 липня 2026 15:04
Варення "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Чорна смородина містить багато природного пектину, тому навіть без желатину з неї виходить густе варення з цілими ягодами. Цей рецепт "П'ятихвилинка" дозволяє зберегти насичений смак, аромат і максимум користі, а готується він дуже просто.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- чорна смородина — 1,5 кг;
- цукор — 1,5 кг.
Спосіб приготування
- Перебрати та промити смородину, дати стекти воді.
- Засипати ягоди цукром, злегка перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб вони пустили сік.
- Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогріти, обережно помішуючи до повного розчинення цукру.
- Після закипання варити рівно п'ять хвилин, періодично знімаючи піну.
- Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Вже наступного дня сироп стане густим, як желе, а ягоди чудово збережуть форму.
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