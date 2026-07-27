Вечеря на сковороді за 20 хвилин: деруни з 1 кабачка та 3 картоплин

Кабачкові деруни. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо потрібно швидко приготувати смачну та ситну вечерю, цей рецепт стане чудовим варіантом. Поєднання кабачка, картоплі та сиру робить страву ніжною, соковитою й ароматною. Такий великий дерун на сковороді готується без зайвих зусиль, а за смаком нагадує улюблені домашні картопляні деруни.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);

картопля — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

борошно — 3 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики;

зелена цибуля або кріп — невеликий пучок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

солодка паприка — ½ ч. л.;

олія — для смаження.

Кабачкові деруни зі сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 5–10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину. Картоплю очистити, натерти та також видалити зайву вологу. З’єднати підготовлені овочі, додати яйця, натертий твердий сир, подрібнений часник і зелень. Приправити чорним перцем, паприкою та за потреби сіллю. Додати борошно й перемішати до однорідної густої маси. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викласти всю овочеву суміш і розрівняти у вигляді великого коржа товщиною приблизно 2 см. Смажити під кришкою на слабкому вогні близько 8–10 хвилин, поки нижня сторона не стане рум’яною. Потім за допомогою тарілки обережно перевернути дерун і готувати ще 7–8 хвилин з іншого боку. Готову страву нарізати порційними шматочками та подавати гарячою зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.

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