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Вечеря в духовці за 30 хвилин: знадобиться 2 баклажани та 300 г фаршу

22 липня 2026 21:44
Запіканка з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Баклажани чудово поєднуються з м'ясною начинкою, томатами та сирною скоринкою. Така вечеря не потребує гарніру, адже виходить повноцінною, поживною і дуже смачною. Ідеальний варіант для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • м'ясний фарш — 300 г;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • твердий сир — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • солодка паприка — ½ ч. л.;
  • сушені італійські трави — ½ ч. л.;
  • свіжа зелень — для подавання.

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин.
  2. Потім промити, обсушити, змастити олією та запекти в духовці при 200 °C приблизно 10–12 хвилин.
  3. Цибулю обсмажити до прозорості, додати фарш і готувати близько 7 хвилин.
  4. Додати подрібнений часник, томатну пасту, сіль, перець, паприку та італійські трави, перемішати й протушкувати ще кілька хвилин.
  5. У форму для запікання викласти половину баклажанів, зверху розподілити м'ясну начинку, накрити рештою баклажанів.
  6. Додати кружальця помідорів, змастити сметаною та посипати натертим сиром.
  7. Запікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої сирної скоринки.
  8. Перед подаванням дати страві трохи охолонути та посипати свіжою зеленню.

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