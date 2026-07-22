Вечеря в духовці за 30 хвилин: знадобиться 2 баклажани та 300 г фаршу
22 липня 2026 21:44
Запіканка з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Баклажани чудово поєднуються з м'ясною начинкою, томатами та сирною скоринкою. Така вечеря не потребує гарніру, адже виходить повноцінною, поживною і дуже смачною. Ідеальний варіант для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт.;
- м'ясний фарш — 300 г;
- помідори — 2–3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- твердий сир — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- солодка паприка — ½ ч. л.;
- сушені італійські трави — ½ ч. л.;
- свіжа зелень — для подавання.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин.
- Потім промити, обсушити, змастити олією та запекти в духовці при 200 °C приблизно 10–12 хвилин.
- Цибулю обсмажити до прозорості, додати фарш і готувати близько 7 хвилин.
- Додати подрібнений часник, томатну пасту, сіль, перець, паприку та італійські трави, перемішати й протушкувати ще кілька хвилин.
- У форму для запікання викласти половину баклажанів, зверху розподілити м'ясну начинку, накрити рештою баклажанів.
- Додати кружальця помідорів, змастити сметаною та посипати натертим сиром.
- Запікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої сирної скоринки.
- Перед подаванням дати страві трохи охолонути та посипати свіжою зеленню.
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