Все скласти в каструлю й забути на 2 години: басма по-домашньому на обід чи вечерю
Басма — це одна з тих страв, які підкорюють своєю простотою. Потрібно лише підготувати овочі, викласти їх шарами разом із куркою й залишити все тушкуватися. За кілька годин ви отримаєте ситний обід або вечерю для всієї родини з насиченим смаком і великою кількістю ароматного соку.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курка — 1 шт.;
- цибуля — 600 г;
- помідори — 500 г (5 шт.);
- морква — 150 г (2 шт.);
- часник — 1–2 головки;
- солодкий перець — 2 шт.;
- картопля — 500 г;
- баклажан — 400 г (1 шт.);
- кабачок — 300 г (1 шт.);
- капуста — 300 г;
- зелень — до смаку;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Курку розділити на порційні шматки, посолити й поперчити.
- Овочі помити та нарізати великими шматками.
- У велику каструлю шарами викласти цибулю, курку, моркву, помідори, часник, солодкий перець, картоплю, баклажан, кабачок і капусту. За бажанням кожен шар трохи посолити та поперчити.
- Накрити каструлю кришкою й тушкувати на мінімальному вогні приблизно 2 години, не перемішуючи.
- Перед подачею посипати страву подрібненою зеленню. Басма виходить дуже соковитою, ароматною та чудово смакує без будь-якого гарніру.
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