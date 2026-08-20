Заготовка "555": пікантний перець у гірчиці на зиму

Маринований солодкий перець з гірчицею на зиму. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Маринований солодкий перець у гірчиці — незвичайна заготовка на зиму з насиченим пікантним смаком. Перець виходить м'яким, ароматним і вкривається ніжною гірчичною заправкою. Така закуска чудово доповнить картоплю, м'ясні страви або святковий стіл.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

солодкий болгарський перець — 1 кг;

вода — 300 мл;

оцет 9% — 60 мл;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

духмяний перець — 5 горошин;

лавровий лист — 2 шт.;

рослинна олія — 150 г;

негостра гірчиця — 170 г.

Маринований солодкий перець з гірчицею на зиму. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Солодкий перець добре вимити, очистити від насіння та плодоніжок і нарізати невеликими шматочками. У каструлю налити воду, додати оцет, сіль, цукор, духмяний перець і лаврове листя. Довести маринад до кипіння. Викласти підготовлений перець у киплячий маринад та варити приблизно 15 хвилин, періодично перемішуючи. Шматочки мають стати м'якшими, але не розваритися. Готовий перець відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина, та залишити охолоджуватися. Для гірчичної заправки окремо змішати негостру гірчицю та рослинну олію до однорідної консистенції. Додати заправку до охолодженого перцю та ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був вкритий гірчичною сумішшю. Розкласти перець у чисті стерилізовані банки та щільно закрити кришками.

Перець у гірчиці виходить ароматним, ніжним та водночас пікантним. Гірчиця добре підкреслює солодкість овочів, а маринад додає приємної кислинки.

Ділимося іншими смачними рецептами консервації на зиму

Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні.

Солодкий та густий кетчуп на зиму без довгого варіння.

Гострий соус на зиму з грушами: рецепт до будь-яких страв.

Квашена цвітна капуста "Рожева": новинка серед заготовок на зиму.

Неймовірно смачні мариновані помідори з солодким перцем і цибулею.