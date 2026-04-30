Замість ковбаси на сніданок: найсмачніший паштет із курячої грудки

Пашет з курки. Фото: кадр з відео

Цей домашній паштет легко замінює магазинну ковбасу і при цьому виходить набагато ніжнішим та ароматнішим. Поєднання курячого м’яса, вершків і спецій створює насичений смак і кремову текстуру. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча грудка — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

петрушка — кілька гілочок;

вершкове масло — 50 г;

олія — 50 мл.;

вершки — 180 мл.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

мускатний горіх — 0,3 ч. л.;

вода — 1–1,5 л;

лавровий лист — 1 шт.;

перець горошком — за смаком.

Приготування паштета. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курячу грудку відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим. Цибулю та часник подрібнити, тушкувати на суміші вершкового масла та олії до м’якості. Додати сіль, спеції, зелень і вершки, прогріти кілька хвилин. З’єднати підготовлену масу з курячим м’ясом і подрібнити блендером до ніжної кремової консистенції. Паштет охолодити та подавати з хлібом або тостами.

