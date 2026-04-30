Замість ковбаси на сніданок: найсмачніший паштет із курячої грудки
Дата публікації: 30 квітня 2026 05:04
Цей домашній паштет легко замінює магазинну ковбасу і при цьому виходить набагато ніжнішим та ароматнішим. Поєднання курячого м’яса, вершків і спецій створює насичений смак і кремову текстуру. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка — кілька гілочок;
- вершкове масло — 50 г;
- олія — 50 мл.;
- вершки — 180 мл.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- паприка — 1 ч. л.;
- мускатний горіх — 0,3 ч. л.;
- вода — 1–1,5 л;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Курячу грудку відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим.
- Цибулю та часник подрібнити, тушкувати на суміші вершкового масла та олії до м’якості. Додати сіль, спеції, зелень і вершки, прогріти кілька хвилин.
- З’єднати підготовлену масу з курячим м’ясом і подрібнити блендером до ніжної кремової консистенції.
- Паштет охолодити та подавати з хлібом або тостами.
