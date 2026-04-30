Головна Смак Замість ковбаси на сніданок: найсмачніший паштет із курячої грудки

Замість ковбаси на сніданок: найсмачніший паштет із курячої грудки

Дата публікації: 30 квітня 2026 05:04
Замість ковбаси на сніданок: найсмачніший паштет із курячої грудки
Пашет з курки. Фото: кадр з відео

Цей домашній паштет легко замінює магазинну ковбасу і при цьому виходить набагато ніжнішим та ароматнішим. Поєднання курячого м’яса, вершків і спецій створює насичений смак і кремову текстуру. Ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • вершкове масло — 50 г;
  • олія — 50 мл.;
  • вершки — 180 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх — 0,3 ч. л.;
  • вода — 1–1,5 л;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець горошком — за смаком.
рецепт паштета з курячої грудки
Приготування паштета. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячу грудку відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим.
  2. Цибулю та часник подрібнити, тушкувати на суміші вершкового масла та олії до м’якості. Додати сіль, спеції, зелень і вершки, прогріти кілька хвилин.
  3. З’єднати підготовлену масу з курячим м’ясом і подрібнити блендером до ніжної кремової консистенції.
  4. Паштет охолодити та подавати з хлібом або тостами.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
