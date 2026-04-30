Главная Вкус Вместо колбасы на завтрак: самый вкусный паштет из куриной грудки

Дата публикации 30 апреля 2026 05:04
Пашет из курицы. Фото: кадр из видео

Этот домашний паштет легко заменяет магазинную колбасу и при этом получается намного нежнее и ароматнее. Сочетание куриного мяса, сливок и специй создает насыщенный вкус и кремовую текстуру. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — несколько веточек;
  • сливочное масло — 50 г;
  • растительное масло — 50 мл.;
  • сливки — 180 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — 0,3 ч. л.;
  • вода — 1-1,5 л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец горошком — по вкусу.
рецепт паштета з курячої грудки
Приготовление паштета. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным.
  2. Лук и чеснок измельчить, тушить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Добавить соль, специи, зелень и сливки, прогреть несколько минут.
  3. Соединить подготовленную массу с куриным мясом и измельчить блендером до нежной кремовой консистенции.
  4. Паштет охладить и подавать с хлебом или тостами.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
