Вместо колбасы на завтрак: самый вкусный паштет из куриной грудки
Дата публикации 30 апреля 2026 05:04
Пашет из курицы. Фото: кадр из видео
Этот домашний паштет легко заменяет магазинную колбасу и при этом получается намного нежнее и ароматнее. Сочетание куриного мяса, сливок и специй создает насыщенный вкус и кремовую текстуру. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — несколько веточек;
- сливочное масло — 50 г;
- растительное масло — 50 мл.;
- сливки — 180 мл.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- мускатный орех — 0,3 ч. л.;
- вода — 1-1,5 л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным.
- Лук и чеснок измельчить, тушить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Добавить соль, специи, зелень и сливки, прогреть несколько минут.
- Соединить подготовленную массу с куриным мясом и измельчить блендером до нежной кремовой консистенции.
- Паштет охладить и подавать с хлебом или тостами.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени
Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или на каждый день.
Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.
Читайте также:
Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.
Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.
