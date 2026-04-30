Вместо колбасы на завтрак: самый вкусный паштет из куриной грудки

Пашет из курицы. Фото: кадр из видео

Этот домашний паштет легко заменяет магазинную колбасу и при этом получается намного нежнее и ароматнее. Сочетание куриного мяса, сливок и специй создает насыщенный вкус и кремовую текстуру. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная грудка — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — несколько веточек;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 50 мл.;

сливки — 180 мл.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

мускатный орех — 0,3 ч. л.;

вода — 1-1,5 л.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец горошком — по вкусу.

Приготовление паштета. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным. Лук и чеснок измельчить, тушить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Добавить соль, специи, зелень и сливки, прогреть несколько минут. Соединить подготовленную массу с куриным мясом и измельчить блендером до нежной кремовой консистенции. Паштет охладить и подавать с хлебом или тостами.

