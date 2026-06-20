Желе з порічки 2:1 без желатину: виходить густе, як мармелад
20 червня 2026 13:44
Желе з порічки. Фото: smachnenke.com.ua
Червона порічка містить багато природного пектину, тому з неї можна приготувати густе желе без желатину та спеціальних загусників. Усього кілька простих кроків — і ви отримаєте ароматну зимову заготівлю з красивим рубіновим кольором. Таке желе чудово підходить до млинців, тостів, сирників або просто до чашки гарячого чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- червона порічка — 2 кг;
- вода — 1 склянка;
- цукор — у пропорції 1:1 до отриманого соку.
Спосіб приготування
- Добре промити порічку, видалити листочки та сміття.
- Перекласти ягоди у велику каструлю, додати воду та прогріти на невеликому вогні до появи соку.
- Проварити ягоди приблизно 5 хвилин, поки вони не полопаються.
- Гарячу масу процідити через марлю або дрібне сито та відтиснути сік.
- Виміряти кількість отриманого соку. На кожну склянку соку додати одну склянку цукру.
- Перелити сік у каструлю, додати цукор, довести до кипіння та варити приблизно 5 хвилин, знімаючи піну.
- Гаряче желе розлити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.
- Залишити банки охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Після охолодження желе стане густим і набуде ніжної мармеладної консистенції.
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