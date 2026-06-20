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Желе з порічки 2:1 без желатину: виходить густе, як мармелад

20 червня 2026 13:44
Желе з порічки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Червона порічка містить багато природного пектину, тому з неї можна приготувати густе желе без желатину та спеціальних загусників. Усього кілька простих кроків — і ви отримаєте ароматну зимову заготівлю з красивим рубіновим кольором. Таке желе чудово підходить до млинців, тостів, сирників або просто до чашки гарячого чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • червона порічка — 2 кг;
  • вода — 1 склянка;
  • цукор — у пропорції 1:1 до отриманого соку.
Желе з порічки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Добре промити порічку, видалити листочки та сміття.
  2. Перекласти ягоди у велику каструлю, додати воду та прогріти на невеликому вогні до появи соку.
  3. Проварити ягоди приблизно 5 хвилин, поки вони не полопаються.
  4. Гарячу масу процідити через марлю або дрібне сито та відтиснути сік.
  5. Виміряти кількість отриманого соку. На кожну склянку соку додати одну склянку цукру.
  6. Перелити сік у каструлю, додати цукор, довести до кипіння та варити приблизно 5 хвилин, знімаючи піну.
  7. Гаряче желе розлити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.
  8. Залишити банки охолоджуватися при кімнатній температурі. 
  9. Після охолодження желе стане густим і набуде ніжної мармеладної консистенції.

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