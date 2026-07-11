"Живе" малинове варення, яке зберігає вітаміни: без варки за 10 хвилин

Малинове варення. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Є заготовки, які повертають у теплі літні дні навіть посеред холодної зими. Це малинове варення без варіння — ніжне, ароматне та максимально просте у приготуванні. Свіжі ягоди зберігають свій природний смак, а взимку така заготовка чудово доповнює чай, млинці, сирники або домашні десерти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

малина свіжа — 10 л;

цукор — 2 кг.

Малина та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перебрати малину, очистити від листочків і забруднень. За потреби обережно промити ягоди та добре обсушити. Перекласти малину у велику миску, засипати цукром і перемішати дерев’яною лопаткою. Залишити на кілька хвилин, щоб ягоди пустили сік, а цукор почав розчинятися. Розкласти варення у чисті сухі пластикові пляшки або контейнери, закрити кришками та поставити у морозильну камеру. Взимку дістати необхідну кількість варення, трохи розморозити та подавати до чаю, млинців, сирників або використовувати для приготування десертів.

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