Гостра аджика з помідорів і чилі: простий рецепт закуски на зиму

Аджика з помідорів та чилі на зиму. Фото: momsdish.com

Домашня гостра аджика — одна з тих заготовок, які взимку закінчуються особливо швидко. Стиглі помідори, солодкий перець, чилі та часник створюють густий ароматний соус із приємною гостринкою. Така аджика чудово смакуватиме до м'яса, картоплі або просто зі свіжим хлібом.

Рецепт опублікували LVIV.MEDIA, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

болгарський перець — 1 кг;

перець чилі — 200 г;

часник — 200 г;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 100 мл;

олія — 100 мл.

Кількість чилі можна регулювати до свого смаку. Якщо хочеться менш гострої аджики, частину пекучого перцю варто замінити солодким.

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Аджика з помідорів та чилі на зиму. Фото: momsdish.com

Спосіб приготування

Помідори та перець ретельно помити. Болгарський перець очистити від плодоніжок і насіння. У чилі насіння можна залишити для більш вираженої гостроти або видалити. Помідори, солодкий перець і чилі пропустити через м'ясорубку. За бажанням овочі можна перебити блендером — тоді аджика матиме більш однорідну текстуру. Овочеву масу перелити у велику каструлю з товстим дном. Додати сіль, цукор та олію, добре перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити приблизно 40-50 хвилин. Періодично помішувати, щоб маса не пригоріла. Часник очистити та подрібнити. Коли аджика помітно загусне, додати часник до овочів, перемішати й проварити ще кілька хвилин. Наприкінці влити 9% оцет, добре перемішати та зняти каструлю з вогню. Гарячу аджику одразу розлити у підготовлені стерилізовані банки та щільно закрити стерилізованими кришками. Банки перевернути догори дном та залишити до повного охолодження. Після цього перенести заготовку у прохолодне темне місце.

Готова аджика з помідорів і чилі виходить густою, ароматною та пікантною.

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