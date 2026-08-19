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Главная Вкус 2 кг томатов + чили: пикантная аджика, которой всегда не хватает

2 кг томатов + чили: пикантная аджика, которой всегда не хватает

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 23:04
Острая аджика из помидоров и чили: простой рецепт закуски на зиму
Аджика из помидоров и перца чили на зиму. Фото: momsdish.com

Домашняя острая аджика — одна из тех заготовок, которые зимой заканчиваются особенно быстро. Спелые помидоры, сладкий перец, чили и чеснок создают густой ароматный соус с приятной остротой. Такая аджика прекрасно подойдет к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

Рецепт опубликовал LVIV.MEDIA, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • перец чили — 200 г;
  • чеснок — 200 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • уксус 9% — 100 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Количество чили можно регулировать по своему вкусу. Если хочется менее острой аджики, часть жгучего перца стоит заменить сладким.

 

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Аджика из помидоров и чили на зиму. Фото: momsdish.com

Способ приготовления

  1. Помидоры и перец тщательно вымыть.
  2. Болгарский перец очистить от плодоножек и семян. В чили семена можно оставить для более выраженной остроты или удалить.
  3. Помидоры, сладкий перец и чили пропустить через мясорубку. По желанию овощи можно измельчить блендером — тогда аджика получится более однородной текстуры.
  4. Овощную массу перелить в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар и масло, хорошо перемешать.
  5. Довести до кипения, убавить огонь и варить примерно 40-50 минут. Периодически помешивать, чтобы масса не пригорела.
  6. Чеснок очистить и измельчить.
  7. Когда аджика заметно загустеет, добавить чеснок к овощам, перемешать и проварить еще несколько минут.
  8. В конце влить 9% уксус, хорошо перемешать и снять кастрюлю с огня.
  9. Горячую аджику сразу разлить в подготовленные стерилизованные банки и плотно закрыть стерилизованными крышками.
  10. Банки перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  11. После этого перенести заготовку в прохладное темное место.

Готовая аджика из помидоров и чили получается густой, ароматной и пикантной.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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