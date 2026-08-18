Кабачки в томатном соусе на зиму: простая пикантная закуска

Салат с кабачками на зиму: для этого рецепта понадобится 3 кг
Эту закуску стоит приготовить на зиму, если хочется простого овощного рецепта без сложных этапов. Кабачки получаются сочными, пикантными и хорошо пропитываются насыщенным томатным соусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 150 г;
- черный молотый перец — 1 ст. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- чеснок — 1 головка;
- томатный соус — 485 г;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать небольшими кубиками, добавить соль, сахар, перец, растительное масло, измельченный чеснок и томатный соус. Перемешать и поставить на небольшой огонь.
- После закипания тушить около 15 минут, периодически перемешивая.
- Добавить уксус и готовить ещё примерно 10 минут.
- Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.
Из указанного количества получается примерно 3 банки по 750 мл и одна банка на 850 мл.
Кабачки получаются сочными, ароматными и не развариваются. Зимой их можно подавать к картофелю, мясу, кашам или просто со свежим хлебом.
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