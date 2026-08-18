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Главная Вкус Салат с кабачками на зиму: для этого рецепта понадобится 3 кг

Салат с кабачками на зиму: для этого рецепта понадобится 3 кг

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 13:44
Кабачки в томатном соусе на зиму: простая пикантная закуска
Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Эту закуску стоит приготовить на зиму, если хочется простого овощного рецепта без сложных этапов. Кабачки получаются сочными, пикантными и хорошо пропитываются насыщенным томатным соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 кг;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 150 г;
  • черный молотый перец — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • чеснок — 1 головка;
  • томатный соус — 485 г;
  • уксус 9% — 100 мл.
рецепт салату з кабачків на зиму
Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать небольшими кубиками, добавить соль, сахар, перец, растительное масло, измельченный чеснок и томатный соус. Перемешать и поставить на небольшой огонь.
  2. После закипания тушить около 15 минут, периодически перемешивая.
  3. Добавить уксус и готовить ещё примерно 10 минут.
  4. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.

Из указанного количества получается примерно 3 банки по 750 мл и одна банка на 850 мл.

Кабачки получаются сочными, ароматными и не развариваются. Зимой их можно подавать к картофелю, мясу, кашам или просто со свежим хлебом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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