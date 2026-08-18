Кабачки в томатному соусі на зиму: проста пікантна закуска

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Цю закуску варто приготувати на зиму, якщо хочеться простого овочевого рецепта без складних етапів. Кабачки виходять соковитими, пікантними та добре просочуються насиченим томатним соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3 кг;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 150 г;

чорний мелений перець — 1 ст. л.;

олія — 100 мл;

часник — 1 головка;

томатний соус — 485 г;

оцет 9% — 100 мл.

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати невеликими кубиками, додати сіль, цукор, перець, олію, подрібнений часник і томатний соус. Перемішати та поставити на невеликий вогонь. Після закипання тушкувати близько 15 хвилин, періодично перемішуючи. Додати оцет і готувати ще приблизно 10 хвилин. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.

Із зазначеної кількості виходить приблизно 3 банки по 750 мл і одна банка на 850 мл.

Кабачки виходять соковитими, ароматними та не розварюються. Узимку їх можна подавати до картоплі, м’яса, каш або просто зі свіжим хлібом.

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