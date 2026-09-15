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Головна Смак 25 хвилин роботи й овочі на всю зиму готові: заморожені кубики

25 хвилин роботи й овочі на всю зиму готові: заморожені кубики

Ua ru
15 вересня 2026 15:14
Овочеві кубики на зиму: домашня приправа для супів, соусів та рагу
Овочеві кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Ця домашня заготовка допоможе швидко додати стравам насиченого овочевого смаку навіть посеред зими. Овочі достатньо протушкувати, перебити до однорідної пасти та заморозити, а потім нарізати порційними кубиками. Діставати їх із морозилки можна безпосередньо перед приготуванням.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • морква — 3 великі;
  • корінь пастернаку — 2 шт.;
  • корінь селери — ½ шт.;
  • стебла селери — 3 шт.;
  • цибуля-порей — 1 велика;
  • часник — 2 зубчики;
  • свіжа петрушка — до смаку;
  • листя любистку — до смаку, за бажанням;
  • сіль — 1½ ч. ложки;
  • куркума — 1 ч. ложка;
  • чорний перець — до смаку;
  • олія — для тушкування;
  • вода — 50–100 мл. за потреби.
рецепт овочевої заготовки на зиму
Овочева маса. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити моркву та пастернак, нарізати невеликими шматочками.
  2. Селеру нарізати кубиками, цибулю-порей — кільцями, часник подрібнити.
  3. Розігріти олію у великій сковороді або каструлі, додати овочі та тушкувати під кришкою 20–25 хвилин до м’якості. За потреби влити трохи води.
  4. Перекласти овочі в миску, додати петрушку, любисток, сіль, куркуму та перець.
  5. Перебити занурювальним блендером до густої однорідної маси.
  6. Застелити форму харчовою плівкою, викласти овочеву пасту рівним шаром і заморозити на ніч.
  7. Дати заготівці трохи відтанути, нарізати кубиками, перекласти в пакет або контейнер та зберігати в морозильній камері.
  8. Додавати домашні кубики безпосередньо в супи, соуси, підливи та рагу, регулюючи кількість солі в готовій страві.

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овочі рецепт суп заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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