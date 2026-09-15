Овочеві кубики на зиму: домашня приправа для супів, соусів та рагу

Овочеві кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Ця домашня заготовка допоможе швидко додати стравам насиченого овочевого смаку навіть посеред зими. Овочі достатньо протушкувати, перебити до однорідної пасти та заморозити, а потім нарізати порційними кубиками. Діставати їх із морозилки можна безпосередньо перед приготуванням.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

морква — 3 великі;

корінь пастернаку — 2 шт.;

корінь селери — ½ шт.;

стебла селери — 3 шт.;

цибуля-порей — 1 велика;

часник — 2 зубчики;

свіжа петрушка — до смаку;

листя любистку — до смаку, за бажанням;

сіль — 1½ ч. ложки;

куркума — 1 ч. ложка;

чорний перець — до смаку;

олія — для тушкування;

вода — 50–100 мл. за потреби.

Овочева маса. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити моркву та пастернак, нарізати невеликими шматочками. Селеру нарізати кубиками, цибулю-порей — кільцями, часник подрібнити. Розігріти олію у великій сковороді або каструлі, додати овочі та тушкувати під кришкою 20–25 хвилин до м’якості. За потреби влити трохи води. Перекласти овочі в миску, додати петрушку, любисток, сіль, куркуму та перець. Перебити занурювальним блендером до густої однорідної маси. Застелити форму харчовою плівкою, викласти овочеву пасту рівним шаром і заморозити на ніч. Дати заготівці трохи відтанути, нарізати кубиками, перекласти в пакет або контейнер та зберігати в морозильній камері. Додавати домашні кубики безпосередньо в супи, соуси, підливи та рагу, регулюючи кількість солі в готовій страві.

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