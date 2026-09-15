Овочеві кубики на зиму: домашня приправа для супів, соусів та рагу

25 хвилин роботи й овочі на всю зиму готові: заморожені кубики
Ця домашня заготовка допоможе швидко додати стравам насиченого овочевого смаку навіть посеред зими. Овочі достатньо протушкувати, перебити до однорідної пасти та заморозити, а потім нарізати порційними кубиками. Діставати їх із морозилки можна безпосередньо перед приготуванням.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 3 великі;
- корінь пастернаку — 2 шт.;
- корінь селери — ½ шт.;
- стебла селери — 3 шт.;
- цибуля-порей — 1 велика;
- часник — 2 зубчики;
- свіжа петрушка — до смаку;
- листя любистку — до смаку, за бажанням;
- сіль — 1½ ч. ложки;
- куркума — 1 ч. ложка;
- чорний перець — до смаку;
- олія — для тушкування;
- вода — 50–100 мл. за потреби.
Спосіб приготування
- Очистити моркву та пастернак, нарізати невеликими шматочками.
- Селеру нарізати кубиками, цибулю-порей — кільцями, часник подрібнити.
- Розігріти олію у великій сковороді або каструлі, додати овочі та тушкувати під кришкою 20–25 хвилин до м’якості. За потреби влити трохи води.
- Перекласти овочі в миску, додати петрушку, любисток, сіль, куркуму та перець.
- Перебити занурювальним блендером до густої однорідної маси.
- Застелити форму харчовою плівкою, викласти овочеву пасту рівним шаром і заморозити на ніч.
- Дати заготівці трохи відтанути, нарізати кубиками, перекласти в пакет або контейнер та зберігати в морозильній камері.
- Додавати домашні кубики безпосередньо в супи, соуси, підливи та рагу, регулюючи кількість солі в готовій страві.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.