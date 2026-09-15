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Головна Смак Борщова заправка: взимку відкрити банку й обід готовий

Борщова заправка: взимку відкрити банку й обід готовий

Ua ru
15 вересня 2026 01:04
Борщова заправка на зиму: домашня овочева заготівля, яка значно спрощує приготування борщу
Борщова заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля допоможе заощадити час на кухні та зробити домашній борщ навіть у дуже завантажений день. Овочева суміш виходить ароматною, насиченою та підходить не лише для борщу, а й як готова холодна закуска. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 2,6 л заправки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • ріпчаста цибуля — 500 г;
  • морква — 500 г;
  • помідори — 500 г;
  • буряк — 1 кг;
  • солодкий перець — 500 г;
  • часник — 1 головка;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 50 мл.;
  • олія — для обсмажування.
рецепт борщової заправки на зиму
Борщова заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати та обсмажити в олії до прозорості. Додати натерту моркву й готувати до м’якості.
  2. Помідори подрібнити, влити до овочів і перемішати.
  3. Додати натертий буряк, тушкувати 5–7 хвилин, потім всипати нарізаний солодкий перець.
  4. Додати сіль і цукор, перемішати та тушкувати ще близько 5 хвилин.
  5. Додати подрібнений часник і оцет, проварити ще кілька хвилин. Загальний час приготування заправки становить приблизно 20–25 хвилин.
  6. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
  7. Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
  8. Для борщу додавати заправку до бульйону з картоплею та капустою, довести до кипіння й проварити кілька хвилин.

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консервація рецепт заготівля на зиму заправка для борщу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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