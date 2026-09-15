Борщова заправка на зиму: домашня овочева заготівля, яка значно спрощує приготування борщу

Борщова заправка: взимку відкрити банку й обід готовий
Ця заготівля допоможе заощадити час на кухні та зробити домашній борщ навіть у дуже завантажений день. Овочева суміш виходить ароматною, насиченою та підходить не лише для борщу, а й як готова холодна закуска. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 2,6 л заправки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- ріпчаста цибуля — 500 г;
- морква — 500 г;
- помідори — 500 г;
- буряк — 1 кг;
- солодкий перець — 500 г;
- часник — 1 головка;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 50 мл.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати та обсмажити в олії до прозорості. Додати натерту моркву й готувати до м’якості.
- Помідори подрібнити, влити до овочів і перемішати.
- Додати натертий буряк, тушкувати 5–7 хвилин, потім всипати нарізаний солодкий перець.
- Додати сіль і цукор, перемішати та тушкувати ще близько 5 хвилин.
- Додати подрібнений часник і оцет, проварити ще кілька хвилин. Загальний час приготування заправки становить приблизно 20–25 хвилин.
- Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
- Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
- Для борщу додавати заправку до бульйону з картоплею та капустою, довести до кипіння й проварити кілька хвилин.
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