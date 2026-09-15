Борщова заправка на зиму: домашня овочева заготівля, яка значно спрощує приготування борщу

Борщова заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля допоможе заощадити час на кухні та зробити домашній борщ навіть у дуже завантажений день. Овочева суміш виходить ароматною, насиченою та підходить не лише для борщу, а й як готова холодна закуска. Із зазначеної кількості продуктів виходить близько 2,6 л заправки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

ріпчаста цибуля — 500 г;

морква — 500 г;

помідори — 500 г;

буряк — 1 кг;

солодкий перець — 500 г;

часник — 1 головка;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 50 мл.;

олія — для обсмажування.

Борщова заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати та обсмажити в олії до прозорості. Додати натерту моркву й готувати до м’якості. Помідори подрібнити, влити до овочів і перемішати. Додати натертий буряк, тушкувати 5–7 хвилин, потім всипати нарізаний солодкий перець. Додати сіль і цукор, перемішати та тушкувати ще близько 5 хвилин. Додати подрібнений часник і оцет, проварити ще кілька хвилин. Загальний час приготування заправки становить приблизно 20–25 хвилин. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити. Перевернути, укутати й залишити до повного охолодження. Для борщу додавати заправку до бульйону з картоплею та капустою, довести до кипіння й проварити кілька хвилин.

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