Заправка для борща на зиму: домашняя овощная заготовка, которая значительно упрощает приготовление борща

Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка поможет сэкономить время на кухне и приготовить домашний борщ даже в самый загруженный день. Овощная смесь получается ароматной, насыщенной и подходит не только для борща, но и в качестве готовой холодной закуски. Из указанного количества продуктов получается около 2,6 л заправки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 500 г;

морковь — 500 г;

помидоры — 500 г;

свекла — 1 кг;

сладкий перец — 500 г;

чеснок — 1 головка;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 50 мл;

растительное масло — для обжаривания.

Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать и обжарить в масле до прозрачности. Добавить натертую морковь и готовить до мягкости. Помидоры измельчить, влить к овощам и перемешать. Добавить натертую свеклу, тушить 5–7 минут, затем добавить нарезанный сладкий перец. Добавить соль и сахар, перемешать и тушить ещё около 5 минут. Добавить измельченный чеснок и уксус, проварить ещё несколько минут. Общее время приготовления заправки составляет примерно 20–25 минут. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Для борща добавьте заправку в бульон с картофелем и капустой, доведите до кипения и проварите несколько минут.

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