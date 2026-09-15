Заправка для борща на зиму: домашняя овощная заготовка, которая значительно упрощает приготовление борща

Заправка для борща: зимой достаточно открыть банку и обед готов
Эта заготовка поможет сэкономить время на кухне и приготовить домашний борщ даже в самый загруженный день. Овощная смесь получается ароматной, насыщенной и подходит не только для борща, но и в качестве готовой холодной закуски. Из указанного количества продуктов получается около 2,6 л заправки.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 500 г;
- морковь — 500 г;
- помидоры — 500 г;
- свекла — 1 кг;
- сладкий перец — 500 г;
- чеснок — 1 головка;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 50 мл;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Лук нарезать и обжарить в масле до прозрачности. Добавить натертую морковь и готовить до мягкости.
- Помидоры измельчить, влить к овощам и перемешать.
- Добавить натертую свеклу, тушить 5–7 минут, затем добавить нарезанный сладкий перец.
- Добавить соль и сахар, перемешать и тушить ещё около 5 минут.
- Добавить измельченный чеснок и уксус, проварить ещё несколько минут. Общее время приготовления заправки составляет примерно 20–25 минут.
- Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
- Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Для борща добавьте заправку в бульон с картофелем и капустой, доведите до кипения и проварите несколько минут.
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