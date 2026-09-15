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Главная Вкус Заправка для борща: зимой достаточно открыть банку и обед готов

Заправка для борща: зимой достаточно открыть банку и обед готов

Ua ru
15 сентября 2026 01:04
Заправка для борща на зиму: домашняя овощная заготовка, которая значительно упрощает приготовление борща
Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка поможет сэкономить время на кухне и приготовить домашний борщ даже в самый загруженный день. Овощная смесь получается ароматной, насыщенной и подходит не только для борща, но и в качестве готовой холодной закуски. Из указанного количества продуктов получается около 2,6 л заправки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • лук репчатый — 500 г;
  • морковь — 500 г;
  • помидоры — 500 г;
  • свекла — 1 кг;
  • сладкий перец — 500 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • растительное масло — для обжаривания.
рецепт борщової заправки на зиму
Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать и обжарить в масле до прозрачности. Добавить натертую морковь и готовить до мягкости.
  2. Помидоры измельчить, влить к овощам и перемешать.
  3. Добавить натертую свеклу, тушить 5–7 минут, затем добавить нарезанный сладкий перец.
  4. Добавить соль и сахар, перемешать и тушить ещё около 5 минут.
  5. Добавить измельченный чеснок и уксус, проварить ещё несколько минут. Общее время приготовления заправки составляет примерно 20–25 минут.
  6. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
  7. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  8. Для борща добавьте заправку в бульон с картофелем и капустой, доведите до кипения и проварите несколько минут.

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консервация рецепт заготовка на зиму заправка для борща
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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