Заправка для борща на зиму: рецепт для быстрого обеда

Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Насыщенная овощная заправка станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро приготовить домашний обед. Достаточно добавить несколько ложек заготовки в бульон — и ароматный борщ будет готов гораздо быстрее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 3 кг;

репчатый лук — 1 кг;

морковь — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

рафинированное масло — 500 мл;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 200 г;

уксус 9% — 200 мл.

Подготовка овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Овощи промыть и очистить. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, перец — небольшими полосками, помидоры — кусочками, лук — кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить свеклу и тушить 15 минут. Добавить морковь и готовить под крышкой ещё 15 минут. Добавить помидоры, перец и лук. Добавить соль и сахар, влить уксус, перемешать и тушить под крышкой ещё 45 минут, периодически помешивая. Готовую заправку в горячем виде разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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