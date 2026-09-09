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Главная Вкус Заправка для борща "Рятівниця": зимой достаточно открыть банку — и обед готов

Заправка для борща "Рятівниця": зимой достаточно открыть банку — и обед готов

Ua ru
9 сентября 2026 14:44
Заправка для борща на зиму: рецепт для быстрого обеда
Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Насыщенная овощная заправка станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро приготовить домашний обед. Достаточно добавить несколько ложек заготовки в бульон — и ароматный борщ будет готов гораздо быстрее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 3 кг;
  • репчатый лук — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • рафинированное масло — 500 мл;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 200 г;
  • уксус 9% — 200 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Подготовка овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Овощи промыть и очистить. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, перец — небольшими полосками, помидоры — кусочками, лук — кубиками.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить свеклу и тушить 15 минут.
  3. Добавить морковь и готовить под крышкой ещё 15 минут.
  4. Добавить помидоры, перец и лук.
  5. Добавить соль и сахар, влить уксус, перемешать и тушить под крышкой ещё 45 минут, периодически помешивая.
  6. Готовую заправку в горячем виде разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
  7. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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