Заправка для борща на зиму: рецепт для быстрого обеда

Заправка для борща "Рятівниця": зимой достаточно открыть банку — и обед готов
Ua ru
9 сентября 2026 14:44
Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua
Насыщенная овощная заправка станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро приготовить домашний обед. Достаточно добавить несколько ложек заготовки в бульон — и ароматный борщ будет готов гораздо быстрее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 3 кг;
- репчатый лук — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- рафинированное масло — 500 мл;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 200 г;
- уксус 9% — 200 мл.
Способ приготовления
- Овощи промыть и очистить. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, перец — небольшими полосками, помидоры — кусочками, лук — кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить свеклу и тушить 15 минут.
- Добавить морковь и готовить под крышкой ещё 15 минут.
- Добавить помидоры, перец и лук.
- Добавить соль и сахар, влить уксус, перемешать и тушить под крышкой ещё 45 минут, периодически помешивая.
- Готовую заправку в горячем виде разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
- Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
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