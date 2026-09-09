Борщова заправка на зиму: рецепт для швидкого обіду

Заправка для борщу "Рятівниця": взимку відкрити банку і обід готовий
Ua ru
9 вересня 2026 14:44
Заправка для борщу. Фото: smachnenke.com.ua
Насичена овочева заправка стане справжньою знахідкою взимку, коли хочеться швидко приготувати домашній обід. Достатньо додати кілька ложок заготовки до бульйону — і ароматний борщ буде готовий значно швидше.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк — 3 кг;
- ріпчаста цибуля — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- помідори — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- рафінована олія — 500 мл.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 200 г;
- оцет 9% — 200 мл.
Спосіб приготування
- Овочі промити та очистити. Буряк і моркву нарізати тонкою соломкою, перець — невеликими смужками, помідори — шматочками, цибулю — кубиками.
- У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати буряк і тушкувати 15 хвилин.
- Додати моркву та готувати під кришкою ще 15 хвилин.
- Додати помідори, перець і цибулю.
- Додати сіль і цукор, влити оцет, перемішати та тушкувати під кришкою ще 45 хвилин, періодично помішуючи.
- Готову заправку гарячою розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
- Перевернути банки, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.
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