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Головна Смак Заправка для борщу "Рятівниця": взимку відкрити банку і обід готовий

Заправка для борщу "Рятівниця": взимку відкрити банку і обід готовий

Ua ru
9 вересня 2026 14:44
Борщова заправка на зиму: рецепт для швидкого обіду
Заправка для борщу. Фото: smachnenke.com.ua

Насичена овочева заправка стане справжньою знахідкою взимку, коли хочеться швидко приготувати домашній обід. Достатньо додати кілька ложок заготовки до бульйону — і ароматний борщ буде готовий значно швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 3 кг;
  • ріпчаста цибуля — 1 кг;
  • морква — 1 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • рафінована олія — 500 мл.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 200 г;
  • оцет 9% — 200 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Приготування овочей. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Овочі промити та очистити. Буряк і моркву нарізати тонкою соломкою, перець — невеликими смужками, помідори — шматочками, цибулю — кубиками.
  2. У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати буряк і тушкувати 15 хвилин.
  3. Додати моркву та готувати під кришкою ще 15 хвилин.
  4. Додати помідори, перець і цибулю.
  5. Додати сіль і цукор, влити оцет, перемішати та тушкувати під кришкою ще 45 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Готову заправку гарячою розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
  7. Перевернути банки, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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консервація рецепт заправка для борщу буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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