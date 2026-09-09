Борщова заправка на зиму: рецепт для швидкого обіду

Заправка для борщу. Фото: smachnenke.com.ua

Насичена овочева заправка стане справжньою знахідкою взимку, коли хочеться швидко приготувати домашній обід. Достатньо додати кілька ложок заготовки до бульйону — і ароматний борщ буде готовий значно швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 3 кг;

ріпчаста цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

помідори — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

рафінована олія — 500 мл.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 200 г;

оцет 9% — 200 мл.

Приготування овочей. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Овочі промити та очистити. Буряк і моркву нарізати тонкою соломкою, перець — невеликими смужками, помідори — шматочками, цибулю — кубиками. У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати буряк і тушкувати 15 хвилин. Додати моркву та готувати під кришкою ще 15 хвилин. Додати помідори, перець і цибулю. Додати сіль і цукор, влити оцет, перемішати та тушкувати під кришкою ще 45 хвилин, періодично помішуючи. Готову заправку гарячою розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити. Перевернути банки, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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