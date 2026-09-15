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Главная Вкус 25 минут работы и овощи на всю зиму готовы: замороженные кубики

25 минут работы и овощи на всю зиму готовы: замороженные кубики

Ua ru
15 сентября 2026 15:14
Овощные кубики на зиму: домашняя приправа для супов, соусов и рагу
Овощные кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Эта домашняя заготовка поможет быстро придать блюдам насыщенный овощной вкус даже в разгар зимы. Овощи достаточно протушить, измельчить до однородной пасты и заморозить, а затем нарезать порционными кубиками. Доставать их из морозилки можно непосредственно перед приготовлением.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • морковь — 3 крупные;
  • корень пастернака — 2 шт.;
  • корень сельдерея — ½ шт.;
  • стебли сельдерея — 3 шт.;
  • лук-порей — 1 крупный;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • свежая петрушка — по вкусу;
  • листья любистка — по вкусу, по желанию;
  • соль — 1½ ч. л.;
  • куркума — 1 ч. ложка;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для тушения;
  • вода — 50–100 мл, по мере необходимости.
рецепт овочевої заготовки на зиму
Овощная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить морковь и пастернак, нарезать небольшими кусочками.
  2. Сельдерей нарезать кубиками, лук-порей — кольцами, чеснок измельчить.
  3. Разогреть масло в большой сковороде или кастрюле, добавить овощи и тушить под крышкой 20–25 минут до мягкости. При необходимости влить немного воды.
  4. Переложить овощи в миску, добавить петрушку, любисток, соль, куркуму и перец.
  5. Измельчить погружным блендером до густой однородной массы.
  6. Застелить форму пищевой пленкой, выложить овощную пасту ровным слоем и заморозить на ночь.
  7. Дать заготовке немного оттаять, нарезать кубиками, переложить в пакет или контейнер и хранить в морозильной камере.
  8. Добавляйте домашние кубики непосредственно в супы, соусы, подливы и рагу, регулируя количество соли в готовом блюде.

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овощи рецепт суп заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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