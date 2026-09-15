Овощные кубики на зиму: домашняя приправа для супов, соусов и рагу

Овощные кубики. Фото: smachnenke.com.ua

Эта домашняя заготовка поможет быстро придать блюдам насыщенный овощной вкус даже в разгар зимы. Овощи достаточно протушить, измельчить до однородной пасты и заморозить, а затем нарезать порционными кубиками. Доставать их из морозилки можно непосредственно перед приготовлением.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

морковь — 3 крупные;

корень пастернака — 2 шт.;

корень сельдерея — ½ шт.;

стебли сельдерея — 3 шт.;

лук-порей — 1 крупный;

чеснок — 2 зубчика;

свежая петрушка — по вкусу;

листья любистка — по вкусу, по желанию;

соль — 1½ ч. л.;

куркума — 1 ч. ложка;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для тушения;

вода — 50–100 мл, по мере необходимости.

Овощная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить морковь и пастернак, нарезать небольшими кусочками. Сельдерей нарезать кубиками, лук-порей — кольцами, чеснок измельчить. Разогреть масло в большой сковороде или кастрюле, добавить овощи и тушить под крышкой 20–25 минут до мягкости. При необходимости влить немного воды. Переложить овощи в миску, добавить петрушку, любисток, соль, куркуму и перец. Измельчить погружным блендером до густой однородной массы. Застелить форму пищевой пленкой, выложить овощную пасту ровным слоем и заморозить на ночь. Дать заготовке немного оттаять, нарезать кубиками, переложить в пакет или контейнер и хранить в морозильной камере. Добавляйте домашние кубики непосредственно в супы, соусы, подливы и рагу, регулируя количество соли в готовом блюде.

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