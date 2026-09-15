Овощные кубики на зиму: домашняя приправа для супов, соусов и рагу

25 минут работы и овощи на всю зиму готовы: замороженные кубики
Эта домашняя заготовка поможет быстро придать блюдам насыщенный овощной вкус даже в разгар зимы. Овощи достаточно протушить, измельчить до однородной пасты и заморозить, а затем нарезать порционными кубиками. Доставать их из морозилки можно непосредственно перед приготовлением.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 3 крупные;
- корень пастернака — 2 шт.;
- корень сельдерея — ½ шт.;
- стебли сельдерея — 3 шт.;
- лук-порей — 1 крупный;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежая петрушка — по вкусу;
- листья любистка — по вкусу, по желанию;
- соль — 1½ ч. л.;
- куркума — 1 ч. ложка;
- чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — для тушения;
- вода — 50–100 мл, по мере необходимости.
Способ приготовления
- Очистить морковь и пастернак, нарезать небольшими кусочками.
- Сельдерей нарезать кубиками, лук-порей — кольцами, чеснок измельчить.
- Разогреть масло в большой сковороде или кастрюле, добавить овощи и тушить под крышкой 20–25 минут до мягкости. При необходимости влить немного воды.
- Переложить овощи в миску, добавить петрушку, любисток, соль, куркуму и перец.
- Измельчить погружным блендером до густой однородной массы.
- Застелить форму пищевой пленкой, выложить овощную пасту ровным слоем и заморозить на ночь.
- Дать заготовке немного оттаять, нарезать кубиками, переложить в пакет или контейнер и хранить в морозильной камере.
- Добавляйте домашние кубики непосредственно в супы, соусы, подливы и рагу, регулируя количество соли в готовом блюде.
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