Заготовки на зиму: три рецепти для борщу, аджики та овочевих страв

Заготовки на зиму. Фото: кадр з відео

Такі заготовки зручно мати під рукою протягом холодного сезону. Борщова заправка стане основою для швидкого борщу, аджика доповнить м’ясні та овочеві страви, а моркву можна використовувати для домашніх супів і гарнірів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Для борщової заправки:

буряк — 3 кг;

помідори — 3 кг;

перець болгарський — 1,2 кг;

морква — 1,2 кг;

цибуля — 1,2 кг;

гострий перець — 1 шт.;

часник — 1 головка;

зелень кропу та петрушки — 1 пучок;

олія — 900 г;

цукор — 9 ст. л.;

сіль — 3 ст. л.;

оцет 9% — 9 ст. л.;

перець духмяний — 10 шт.;

лавровий лист — 9 шт.;

хмелі-сунелі — 3 ч. л.

Для домашньої аджики:

помідори — 5 кг;

перець болгарський — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

кислі яблука — 1 кг;

часник — 300 г;

гострий перець — 3–4 шт.;

сіль — 120 г;

цукор — 200 г;

олія — 300 мл.;

оцет 9% — 30 мл.

Для морквяної заготівлі:

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морква — 3 кг.;

сіль — 45 г;

духмяний перець — по 1 шт. на банку 0,5 л;

лавровий лист — ½ шт. на банку 0,5 л;

оцет 9% — 1 ст. л. на банку 0,5 л;

олія — 1 ст. л. на банку 0,5 л.

Приготування заготовки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування борщової заправки

Для борщової заправки нарізати цибулю та перець, натерти моркву й буряк. Обсмажити цибулю в олії, додати моркву та перець, тушкувати 10 хвилин. Додати буряк, а потім подрібнені помідори, гострий перець і часник. Додати спеції, тушкувати 35 хвилин. Додати зелень та оцет, готувати ще 5–8 хвилин і розкласти гарячу заправку у стерилізовані банки.

Спосіб приготування аджики

Для аджики подрібнити помідори, моркву, цибулю, солодкий перець та яблука. Варити масу без кришки 1,5 години, періодично помішуючи. Додати сіль, цукор та олію, тушкувати ще 30 хвилин. За 15 хвилин до завершення додати подрібнені часник і гострий перець. Додати оцет, перемішати та гарячою розкласти аджику у стерилізовані банки.

Спосіб приготування морквяної заготівлі

Моркву очистити та натерти на великій тертці. Додати сіль із розрахунку 15 г на 1 кг моркви, перемішати та залишити на деякий час, щоб овоч пустив сік. У чисті банки місткістю 0,5 л покласти духмяний перець і лавровий лист. Щільно наповнити банки морквою, залишаючи трохи місця зверху. Додати в кожну банку оцет та олію. Накрити банки кришками та стерилізувати 30 хвилин. Потім герметично закрити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

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