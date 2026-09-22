Заготовки на зиму: три рецепти для борщу, аджики та овочевих страв

3 найкращі заготівлі на зиму: борщова заправка, аджика та морква
Такі заготовки зручно мати під рукою протягом холодного сезону. Борщова заправка стане основою для швидкого борщу, аджика доповнить м’ясні та овочеві страви, а моркву можна використовувати для домашніх супів і гарнірів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Для борщової заправки:
- буряк — 3 кг;
- помідори — 3 кг;
- перець болгарський — 1,2 кг;
- морква — 1,2 кг;
- цибуля — 1,2 кг;
- гострий перець — 1 шт.;
- часник — 1 головка;
- зелень кропу та петрушки — 1 пучок;
- олія — 900 г;
- цукор — 9 ст. л.;
- сіль — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 9 ст. л.;
- перець духмяний — 10 шт.;
- лавровий лист — 9 шт.;
- хмелі-сунелі — 3 ч. л.
Для домашньої аджики:
- помідори — 5 кг;
- перець болгарський — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- кислі яблука — 1 кг;
- часник — 300 г;
- гострий перець — 3–4 шт.;
- сіль — 120 г;
- цукор — 200 г;
- олія — 300 мл.;
- оцет 9% — 30 мл.
Для морквяної заготівлі:
- морква — 3 кг.;
- сіль — 45 г;
- духмяний перець — по 1 шт. на банку 0,5 л;
- лавровий лист — ½ шт. на банку 0,5 л;
- оцет 9% — 1 ст. л. на банку 0,5 л;
- олія — 1 ст. л. на банку 0,5 л.
Спосіб приготування борщової заправки
- Для борщової заправки нарізати цибулю та перець, натерти моркву й буряк.
- Обсмажити цибулю в олії, додати моркву та перець, тушкувати 10 хвилин.
- Додати буряк, а потім подрібнені помідори, гострий перець і часник.
- Додати спеції, тушкувати 35 хвилин. Додати зелень та оцет, готувати ще 5–8 хвилин і розкласти гарячу заправку у стерилізовані банки.
Спосіб приготування аджики
- Для аджики подрібнити помідори, моркву, цибулю, солодкий перець та яблука.
- Варити масу без кришки 1,5 години, періодично помішуючи.
- Додати сіль, цукор та олію, тушкувати ще 30 хвилин.
- За 15 хвилин до завершення додати подрібнені часник і гострий перець.
- Додати оцет, перемішати та гарячою розкласти аджику у стерилізовані банки.
Спосіб приготування морквяної заготівлі
- Моркву очистити та натерти на великій тертці.
- Додати сіль із розрахунку 15 г на 1 кг моркви, перемішати та залишити на деякий час, щоб овоч пустив сік.
- У чисті банки місткістю 0,5 л покласти духмяний перець і лавровий лист.
- Щільно наповнити банки морквою, залишаючи трохи місця зверху. Додати в кожну банку оцет та олію.
- Накрити банки кришками та стерилізувати 30 хвилин.
- Потім герметично закрити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
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