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Главная Вкус 3 лучших заготовки на зиму: заправка для борща, аджика и морковь

3 лучших заготовки на зиму: заправка для борща, аджика и морковь

Ua ru
22 сентября 2026 01:04
Заготовки на зиму: три рецепта борща, аджики и овощных блюд
Заготовки на зиму. Фото: кадр из видео

Такие заготовки удобно иметь под рукой в течение холодного сезона. Борщевая заправка станет основой для быстрого борща, аджика дополнит мясные и овощные блюда, а морковь можно использовать для домашних супов и гарниров.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Для борщевой заправки:

  • свекла — 3 кг;
  • помидоры — 3 кг;
  • болгарский перец — 1,2 кг;
  • морковь — 1,2 кг;
  • лук — 1,2 кг;
  • острый перец — 1 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • зелень укропа и петрушки — 1 пучок;
  • растительное масло — 900 г;
  • сахар — 9 ст. л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 9 ст. л.;
  • душистый перец — 10 шт.;
  • лавровый лист — 9 шт.;
  • хмели-сунели — 3 ч. л.

Для домашней аджики:

  • помидоры — 5 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • кислые яблоки — 1 кг;
  • чеснок — 300 г;
  • острый перец — 3–4 шт.;
  • соль — 120 г;
  • сахар — 200 г;
  • растительное масло — 300 мл;
  • уксус 9% — 30 мл.

Для морковной заготовки:

Читайте также:
  • морковь — 3 кг;
  • соль — 45 г;
  • душистый перец — по 1 шт. на банку объемом 0,5 л;
  • лавровый лист — ½ шт. на банку объемом 0,5 л;
  • уксус 9% — 1 ст. л. на банку 0,5 л;
  • растительное масло — 1 ст. л. на банку объемом 0,5 л.
рецепт борщової заготовки на зиму
Приготовление заготовки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления борщевой заправки

  1. Для борщевой заправки нарезать лук и перец, натереть морковь и свеклу.
  2. Обжарить лук в масле, добавить морковь и перец, тушить 10 минут.
  3. Добавить свеклу, а затем измельченные помидоры, острый перец и чеснок.
  4. Добавить специи, тушить 35 минут. Добавить зелень и уксус, готовить ещё 5–8 минут и разложить горячую заправку по стерилизованным банкам.

Способ приготовления аджики

  1. Для аджики измельчить помидоры, морковь, лук, сладкий перец и яблоки.
  2. Варить массу без крышки 1,5 часа, периодически помешивая.
  3. Добавить соль, сахар и растительное масло, тушить ещё 30 минут.
  4. За 15 минут до окончания добавить измельченные чеснок и острый перец.
  5. Добавить уксус, перемешать и в горячем виде разложить аджику по стерилизованным банкам.

Способ приготовления морковной заготовки

  1. Морковь очистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить соль из расчета 15 г на 1 кг моркови, перемешать и оставить на некоторое время, чтобы овощ пустил сок.
  3. В чистые банки объемом 0,5 л положить душистый перец и лавровый лист.
  4. Плотно наполнить банки морковью, оставляя немного места сверху. Добавить в каждую банку уксус и растительное масло.
  5. Накрыть банки крышками и стерилизовать 30 минут.
  6. Затем герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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рецепт аджика заготовка на зиму заправка для борща
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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