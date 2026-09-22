Заготовки на зиму: три рецепта борща, аджики и овощных блюд

3 лучших заготовки на зиму: заправка для борща, аджика и морковь
Такие заготовки удобно иметь под рукой в течение холодного сезона. Борщевая заправка станет основой для быстрого борща, аджика дополнит мясные и овощные блюда, а морковь можно использовать для домашних супов и гарниров.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Для борщевой заправки:
- свекла — 3 кг;
- помидоры — 3 кг;
- болгарский перец — 1,2 кг;
- морковь — 1,2 кг;
- лук — 1,2 кг;
- острый перец — 1 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- зелень укропа и петрушки — 1 пучок;
- растительное масло — 900 г;
- сахар — 9 ст. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 9 ст. л.;
- душистый перец — 10 шт.;
- лавровый лист — 9 шт.;
- хмели-сунели — 3 ч. л.
Для домашней аджики:
- помидоры — 5 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- кислые яблоки — 1 кг;
- чеснок — 300 г;
- острый перец — 3–4 шт.;
- соль — 120 г;
- сахар — 200 г;
- растительное масло — 300 мл;
- уксус 9% — 30 мл.
Для морковной заготовки:
- морковь — 3 кг;
- соль — 45 г;
- душистый перец — по 1 шт. на банку объемом 0,5 л;
- лавровый лист — ½ шт. на банку объемом 0,5 л;
- уксус 9% — 1 ст. л. на банку 0,5 л;
- растительное масло — 1 ст. л. на банку объемом 0,5 л.
Способ приготовления борщевой заправки
- Для борщевой заправки нарезать лук и перец, натереть морковь и свеклу.
- Обжарить лук в масле, добавить морковь и перец, тушить 10 минут.
- Добавить свеклу, а затем измельченные помидоры, острый перец и чеснок.
- Добавить специи, тушить 35 минут. Добавить зелень и уксус, готовить ещё 5–8 минут и разложить горячую заправку по стерилизованным банкам.
Способ приготовления аджики
- Для аджики измельчить помидоры, морковь, лук, сладкий перец и яблоки.
- Варить массу без крышки 1,5 часа, периодически помешивая.
- Добавить соль, сахар и растительное масло, тушить ещё 30 минут.
- За 15 минут до окончания добавить измельченные чеснок и острый перец.
- Добавить уксус, перемешать и в горячем виде разложить аджику по стерилизованным банкам.
Способ приготовления морковной заготовки
- Морковь очистить и натереть на крупной терке.
- Добавить соль из расчета 15 г на 1 кг моркови, перемешать и оставить на некоторое время, чтобы овощ пустил сок.
- В чистые банки объемом 0,5 л положить душистый перец и лавровый лист.
- Плотно наполнить банки морковью, оставляя немного места сверху. Добавить в каждую банку уксус и растительное масло.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать 30 минут.
- Затем герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
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