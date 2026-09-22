Заготовки на зиму: три рецепта борща, аджики и овощных блюд

Заготовки на зиму. Фото: кадр из видео

Такие заготовки удобно иметь под рукой в течение холодного сезона. Борщевая заправка станет основой для быстрого борща, аджика дополнит мясные и овощные блюда, а морковь можно использовать для домашних супов и гарниров.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

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Для борщевой заправки:

свекла — 3 кг;

помидоры — 3 кг;

болгарский перец — 1,2 кг;

морковь — 1,2 кг;

лук — 1,2 кг;

острый перец — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

зелень укропа и петрушки — 1 пучок;

растительное масло — 900 г;

сахар — 9 ст. л.;

соль — 3 ст. л.;

уксус 9% — 9 ст. л.;

душистый перец — 10 шт.;

лавровый лист — 9 шт.;

хмели-сунели — 3 ч. л.

Для домашней аджики:

помидоры — 5 кг;

болгарский перец — 1 кг;

лук — 1 кг;

морковь — 1 кг;

кислые яблоки — 1 кг;

чеснок — 300 г;

острый перец — 3–4 шт.;

соль — 120 г;

сахар — 200 г;

растительное масло — 300 мл;

уксус 9% — 30 мл.

Для морковной заготовки:

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морковь — 3 кг;

соль — 45 г;

душистый перец — по 1 шт. на банку объемом 0,5 л;

лавровый лист — ½ шт. на банку объемом 0,5 л;

уксус 9% — 1 ст. л. на банку 0,5 л;

растительное масло — 1 ст. л. на банку объемом 0,5 л.

Приготовление заготовки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления борщевой заправки

Для борщевой заправки нарезать лук и перец, натереть морковь и свеклу. Обжарить лук в масле, добавить морковь и перец, тушить 10 минут. Добавить свеклу, а затем измельченные помидоры, острый перец и чеснок. Добавить специи, тушить 35 минут. Добавить зелень и уксус, готовить ещё 5–8 минут и разложить горячую заправку по стерилизованным банкам.

Способ приготовления аджики

Для аджики измельчить помидоры, морковь, лук, сладкий перец и яблоки. Варить массу без крышки 1,5 часа, периодически помешивая. Добавить соль, сахар и растительное масло, тушить ещё 30 минут. За 15 минут до окончания добавить измельченные чеснок и острый перец. Добавить уксус, перемешать и в горячем виде разложить аджику по стерилизованным банкам.

Способ приготовления морковной заготовки

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить соль из расчета 15 г на 1 кг моркови, перемешать и оставить на некоторое время, чтобы овощ пустил сок. В чистые банки объемом 0,5 л положить душистый перец и лавровый лист. Плотно наполнить банки морковью, оставляя немного места сверху. Добавить в каждую банку уксус и растительное масло. Накрыть банки крышками и стерилизовать 30 минут. Затем герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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