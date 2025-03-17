5 простих пісних салатів на кожен день — прості та корисні рецепти

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Пісні салати можуть бути не лише корисними, а й смачними. Ми зібрали для вас 5 простих рецептів, які допоможуть урізноманітнити щоденний раціон і зберегти чудову форму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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№1. Салат із кіноа та авокадо

Вам знадобиться:

кіноа — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

помідори чері — 100 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити кіноа до готовності та остудити. Авокадо очистити, нарізати кубиками. Помідори чері розрізати навпіл. Усі інгредієнти з'єднати в салатнику, додати шпинат. Заправити лимонним соком, оливковою олією та сіллю. Перемішати й подавати до столу.

№ 2. Буряковий салат із яблуками та горіхами

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

яблуко — 1 шт.;

волоські горіхи — 30 г;

бальзамічний оцет — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на крупній тертці. Яблуко очистити від серцевини та нарізати тонкими смужками. Горіхи подрібнити. Усі інгредієнти змішати, заправити бальзамічним оцтом та сіллю. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

№ 3. Салат із моркви та селери

Терта морква. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

морква — 2 шт.;

селера — 1 стебло;

зелена цибуля — 20 г;

йогурт натуральний — 3 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

гірчична олія — 1 ч. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці, селеру нарізати тонкими смужками, зелену цибулю подрібнити. Усе змішати, додати натуральний йогурт, лимонний сік і гірчичну олію. Приправити сіллю та ретельно перемішати. Подавати одразу після приготування.

№ 4. Салат із квасолею та овочами

Вам знадобиться:

консервована біла квасоля — 200 г;

болгарський перець (червоний) — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

зелень (петрушка, кріп) — 30 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

З квасолі злити рідину, промити її під проточною водою. Болгарський перець та огірки нарізати кубиками. Зелень подрібнити. Усі інгредієнти змішати, заправити оливковою олією, лимонним соком і сіллю. Салат готовий до подачі.

№ 5. Теплий салат із сочевицею

Вам знадобиться:

сочевиця (зелена або коричнева) — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

гарбузове насіння — 30 г;

соєвий соус — 2 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Сочевицю відварити до готовності. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити на оливковій олії до м’якості. Додати сочевицю та шпинат, перемішати й прогріти ще 2 хвилини. Заправити соєвим соусом, перед подачею посипати гарбузовим насінням. Теплий, ситний і корисний салат готовий.

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