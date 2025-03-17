5 простых постных салатов на каждый день — простые и полезные рецепты

5 постных салатов на каждый день, чтоб есть и худеть одновременно
Постные салаты могут быть не только полезными, но и вкусными. Мы собрали для вас 5 простых рецептов, которые помогут разнообразить ежедневный рацион и сохранить отличную форму.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
№1. Салат с киноа и авокадо
Вам понадобится:
- киноа — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- шпинат — 50 г;
- помидоры черри — 100 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить киноа до готовности и остудить. Авокадо очистить, нарезать кубиками. Помидоры черри разрезать пополам. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить шпинат. Заправить лимонным соком, оливковым маслом и солью. Перемешать и подавать к столу.
№ 2. Свекольный салат со свеклой с яблоками и орехами
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- грецкие орехи — 30 г;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Отваренную свеклу натереть на крупной терке. Яблоко очистить от сердцевины и нарезать тонкими полосками. Орехи измельчить. Все ингредиенты смешать, заправить бальзамическим уксусом и солью. Дать салату немного настояться перед подачей.
№ 3. Салат из моркови и сельдерея
Вам понадобится:
- морковь — 2 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- зеленый лук — 20 г;
- йогурт натуральный — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- горчичное масло — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Морковь натереть на терке, сельдерей нарезать тонкими полосками, зеленый лук измельчить. Все смешать, добавить натуральный йогурт, лимонный сок и горчичное масло. Приправить солью и тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления.
№ 4. Салат с фасолью и овощами
Вам понадобится:
- консервированная белая фасоль — 200 г;
- болгарский перец (красный) — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- зелень (петрушка, укроп) — 30 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
С фасоли слить жидкость, промыть ее под проточной водой. Болгарский перец и огурцы нарезать кубиками. Зелень измельчить. Все ингредиенты смешать, заправить оливковым маслом, лимонным соком и солью. Салат готов к подаче.
№ 5. Теплый салат с чечевицей
Вам понадобится:
- чечевица (зеленая или коричневая) — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- шпинат — 50 г;
- тыквенные семечки — 30 г;
- соевый соус — 2 ст. л;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
Чечевицу отварить до готовности. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить чечевицу и шпинат, перемешать и прогреть еще 2 минуты. Заправить соевым соусом, перед подачей посыпать тыквенными семечками. Теплый, сытный и полезный салат готов.
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