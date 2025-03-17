5 простых постных салатов на каждый день — простые и полезные рецепты

Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Постные салаты могут быть не только полезными, но и вкусными. Мы собрали для вас 5 простых рецептов, которые помогут разнообразить ежедневный рацион и сохранить отличную форму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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№1. Салат с киноа и авокадо

Вам понадобится:

киноа — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

помидоры черри — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить киноа до готовности и остудить. Авокадо очистить, нарезать кубиками. Помидоры черри разрезать пополам. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить шпинат. Заправить лимонным соком, оливковым маслом и солью. Перемешать и подавать к столу.

№ 2. Свекольный салат со свеклой с яблоками и орехами

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

грецкие орехи — 30 г;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на крупной терке. Яблоко очистить от сердцевины и нарезать тонкими полосками. Орехи измельчить. Все ингредиенты смешать, заправить бальзамическим уксусом и солью. Дать салату немного настояться перед подачей.

№ 3. Салат из моркови и сельдерея

Тертая морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

морковь — 2 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

зеленый лук — 20 г;

йогурт натуральный — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

горчичное масло — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть на терке, сельдерей нарезать тонкими полосками, зеленый лук измельчить. Все смешать, добавить натуральный йогурт, лимонный сок и горчичное масло. Приправить солью и тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления.

№ 4. Салат с фасолью и овощами

Вам понадобится:

консервированная белая фасоль — 200 г;

болгарский перец (красный) — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

зелень (петрушка, укроп) — 30 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

С фасоли слить жидкость, промыть ее под проточной водой. Болгарский перец и огурцы нарезать кубиками. Зелень измельчить. Все ингредиенты смешать, заправить оливковым маслом, лимонным соком и солью. Салат готов к подаче.

№ 5. Теплый салат с чечевицей

Вам понадобится:

чечевица (зеленая или коричневая) — 150 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

тыквенные семечки — 30 г;

соевый соус — 2 ст. л;

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Чечевицу отварить до готовности. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить чечевицу и шпинат, перемешать и прогреть еще 2 минуты. Заправить соевым соусом, перед подачей посыпать тыквенными семечками. Теплый, сытный и полезный салат готов.

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