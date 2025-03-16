Дієтичний салат На здоров’я з пекінською капустою — легкий та корисний

Дієтичний салат "На здоров'я" — можна їсти навіть вночі
Смачний, легкий і абсолютно безпечний навіть для пізньої вечері. Дієтичний салат "На здоров’я" з пекінською капустою — ідеальний вибір для тих, хто слідкує за фігурою, але не хоче відмовлятися від смачної їжі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 400 г;
- огірок — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- фіолетова цибуля — 1 шт.;
- білки варені — 4 шт.;
- кріп — 20 г.
Заправка:
- жовтки варені — 4 шт.;
- грецький йогурт — 280 г;
- гірчиця лагідна — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сік половини лимона;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на тертці для корейських салатів. Огірок нарізати соломкою, фіолетову цибулю — півкільцями.
Відділити жовтки від білків, білки подрібнити та додати до салату. Перекласти всі інгредієнти у велику миску.
Для приготування заправки з’єднати жовтки, лагідну гірчицю, грецький йогурт, оливкову олію, лимонний сік та спеції.
Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Полити салат заправкою, добре перемішати та одразу подавати.
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