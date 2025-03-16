Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Дієтичний салат "На здоров'я" — можна їсти навіть вночі arrow

Дієтичний салат "На здоров'я" — можна їсти навіть вночі

16 березня 2025 12:20
Марина Євтягіна - Редактор
Дієтичний салат На здоров’я з пекінською капустою — легкий та корисний
Дієтичний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Смачний, легкий і абсолютно безпечний навіть для пізньої вечері. Дієтичний салат "На здоров’я" з пекінською капустою — ідеальний вибір для тих, хто слідкує за фігурою, але не хоче відмовлятися від смачної їжі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 400 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • фіолетова цибуля — 1 шт.;
  • білки варені — 4 шт.;
  • кріп — 20 г.

Заправка:

  • жовтки варені — 4 шт.;
  • грецький йогурт — 280 г;
  • гірчиця лагідна — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • сік половини лимона;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на тертці для корейських салатів. Огірок нарізати соломкою, фіолетову цибулю — півкільцями.

дієтичний салат
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Відділити жовтки від білків, білки подрібнити та додати до салату. Перекласти всі інгредієнти у велику миску.

дієтичний салат овочевий салат
Приготування заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування заправки з’єднати жовтки, лагідну гірчицю, грецький йогурт, оливкову олію, лимонний сік та спеції.

смачний дієтичний салат овочевий салат
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Полити салат заправкою, добре перемішати та одразу подавати. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

морква зелень рецепт закуска пекінська капуста
Реклама
Реклама
Реклама