Дієтичний салат На здоров’я з пекінською капустою — легкий та корисний

Дієтичний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смачний, легкий і абсолютно безпечний навіть для пізньої вечері. Дієтичний салат "На здоров’я" з пекінською капустою — ідеальний вибір для тих, хто слідкує за фігурою, але не хоче відмовлятися від смачної їжі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 400 г;

огірок — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

фіолетова цибуля — 1 шт.;

білки варені — 4 шт.;

кріп — 20 г.

Заправка:

жовтки варені — 4 шт.;

грецький йогурт — 280 г;

гірчиця лагідна — 1 ст. л.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

сік половини лимона;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на тертці для корейських салатів. Огірок нарізати соломкою, фіолетову цибулю — півкільцями.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Відділити жовтки від білків, білки подрібнити та додати до салату. Перекласти всі інгредієнти у велику миску.

Приготування заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування заправки з’єднати жовтки, лагідну гірчицю, грецький йогурт, оливкову олію, лимонний сік та спеції.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Полити салат заправкою, добре перемішати та одразу подавати.

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