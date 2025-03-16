Диетический салат На здоровье с пекинской капустой — легкий и полезный

Диетический салат. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусный, легкий и абсолютно безопасный даже для позднего ужина. Диетический салат "На здоровье" с пекинской капустой — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 400 г;

огурец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

фиолетовый лук — 1 шт.;

белки вареные — 4 шт.;

укроп — 20 г.

Заправка:

желтки вареные — 4 шт.;

греческий йогурт — 280 г;

горчица нежная — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

сок половины лимона;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нашинковать, морковь натереть на терке для корейских салатов. Огурец нарезать соломкой, фиолетовый лук — полукольцами.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить желтки от белков, белки измельчить и добавить к салату. Переложить все ингредиенты в большую миску.

Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления заправки соединить желтки, мягкую горчицу, греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок и специи.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать до однородной консистенции. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и сразу подавать.

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