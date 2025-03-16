Диетический салат На здоровье с пекинской капустой — легкий и полезный

Диетический салат "На здоровье" — можно есть даже ночью
Вкусный, легкий и абсолютно безопасный даже для позднего ужина. Диетический салат "На здоровье" с пекинской капустой — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 400 г;
- огурец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- фиолетовый лук — 1 шт.;
- белки вареные — 4 шт.;
- укроп — 20 г.
Заправка:
- желтки вареные — 4 шт.;
- греческий йогурт — 280 г;
- горчица нежная — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- сок половины лимона;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Пекинскую капусту тонко нашинковать, морковь натереть на терке для корейских салатов. Огурец нарезать соломкой, фиолетовый лук — полукольцами.
Отделить желтки от белков, белки измельчить и добавить к салату. Переложить все ингредиенты в большую миску.
Для приготовления заправки соединить желтки, мягкую горчицу, греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок и специи.
Тщательно перемешать до однородной консистенции. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и сразу подавать.
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