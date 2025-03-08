Салат Марічка за 5 хвилин — легендарний рецепт, перевірений часом

Салат "Марічка" за 5 хвилин — цьому рецепту вже 20 років
Цей салат — справжня класика, яка не втрачає популярності вже 20 років. Готується швидко, смакує ідеально, а його простота підкорює кожного. Зберігайте рецепт, адже він стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква по-корейськи — 400 г;
- копчена куряча грудка — 200 г;
- твердий сир — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- консервована кукурудза — 150 г;
- майонез — за смаком;
- зерна граната — для прикрашання (за бажанням).
Спосіб приготування
У роз’ємну форму викласти перший шар корейської моркви, змастити майонезом.
Копчену грудку нарізати кубиками, рівномірно розподілити другим шаром і знову нанести сіточку з майонезу.
Твердий сир натерти на тертці, викласти наступним шаром і змастити майонезом.
Додати кукурудзу, зверху викласти шматочки апельсина, полити сіточкою з майонезу.
Завершити салат ще одним шаром корейської моркви, полити майонезом та за бажанням прикрасити зернами граната.
Перед подачею дати салату настоятися в холодильнику.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!