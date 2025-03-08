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Салат "Марічка" за 5 хвилин — цьому рецепту вже 20 років

8 березня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Марічка за 5 хвилин — легендарний рецепт, перевірений часом
Салат "Марічка". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат — справжня класика, яка не втрачає популярності вже 20 років. Готується швидко, смакує ідеально, а його простота підкорює кожного. Зберігайте рецепт, адже він стане вашим улюбленим. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • морква по-корейськи — 400 г;
  • копчена куряча грудка — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • консервована кукурудза — 150 г;
  • майонез — за смаком;
  • зерна граната — для прикрашання (за бажанням).

Спосіб приготування

У роз’ємну форму викласти перший шар корейської моркви, змастити майонезом.

салат за 5 хвилин з морквою по-корейськи
Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену грудку нарізати кубиками, рівномірно розподілити другим шаром і знову нанести сіточку з майонезу.

рецепт салату за 5 хвилин з морквою по-корейськи
Ковбаса та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на тертці, викласти наступним шаром і змастити майонезом.

рецепт смачного салату за 5 хвилин з морквою по-корейськи
Тертий сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кукурудзу, зверху викласти шматочки апельсина, полити сіточкою з майонезу.

рецепт смачного салату за 5 хвилин
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат ще одним шаром корейської моркви, полити майонезом та за бажанням прикрасити зернами граната.

рецепт смачного салату
Візерунок на салаті. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею дати салату настоятися в холодильнику. 

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