Салат Марічка за 5 хвилин — легендарний рецепт, перевірений часом

Салат "Марічка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня класика, яка не втрачає популярності вже 20 років. Готується швидко, смакує ідеально, а його простота підкорює кожного. Зберігайте рецепт, адже він стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

морква по-корейськи — 400 г;

копчена куряча грудка — 200 г;

твердий сир — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

консервована кукурудза — 150 г;

майонез — за смаком;

зерна граната — для прикрашання (за бажанням).

Спосіб приготування

У роз’ємну форму викласти перший шар корейської моркви, змастити майонезом.

Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену грудку нарізати кубиками, рівномірно розподілити другим шаром і знову нанести сіточку з майонезу.

Ковбаса та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на тертці, викласти наступним шаром і змастити майонезом.

Тертий сир та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кукурудзу, зверху викласти шматочки апельсина, полити сіточкою з майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат ще одним шаром корейської моркви, полити майонезом та за бажанням прикрасити зернами граната.

Візерунок на салаті. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею дати салату настоятися в холодильнику.

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