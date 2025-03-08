Салат Маричка за 5 минут — легендарный рецепт, проверенный временем

Салат "Маричка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая классика, которая не теряет популярности уже 20 лет. Готовится быстро, на вкус идеально, а его простота покоряет каждого. Сохраняйте рецепт, ведь он станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

морковь по-корейски — 400 г;

копченая куриная грудка — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

майонез — по вкусу;

зерна граната — для украшения (по желанию).

Способ приготовления

В разъемную форму выложить первый слой корейской моркови, смазать майонезом.

Морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Копченую грудку нарезать кубиками, равномерно распределить вторым слоем и снова нанести сеточку из майонеза.

Колбаса и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на терке, выложить следующим слоем и смазать майонезом.

Тертый сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кукурузу, сверху выложить кусочки апельсина, полить сеточкой из майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить салат еще одним слоем корейской моркови, полить майонезом и по желанию украсить зернами граната.

Узор на салате. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей дать салату настояться в холодильнике.

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