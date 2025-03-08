Салат Маричка за 5 минут — легендарный рецепт, проверенный временем

Салат "Маричка" за 5 минут — этому рецепту уже 20 лет
Этот салат — настоящая классика, которая не теряет популярности уже 20 лет. Готовится быстро, на вкус идеально, а его простота покоряет каждого. Сохраняйте рецепт, ведь он станет вашим любимым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь по-корейски — 400 г;
- копченая куриная грудка — 200 г;
- твердый сыр — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- майонез — по вкусу;
- зерна граната — для украшения (по желанию).
Способ приготовления
В разъемную форму выложить первый слой корейской моркови, смазать майонезом.
Копченую грудку нарезать кубиками, равномерно распределить вторым слоем и снова нанести сеточку из майонеза.
Твердый сыр натереть на терке, выложить следующим слоем и смазать майонезом.
Добавить кукурузу, сверху выложить кусочки апельсина, полить сеточкой из майонеза.
Завершить салат еще одним слоем корейской моркови, полить майонезом и по желанию украсить зернами граната.
Перед подачей дать салату настояться в холодильнике.
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