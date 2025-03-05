Салат Підсніжник до 8 Березня — рецепт приготування для святкового столу

Салат "Підсніжник". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Підсніжник" — це не просто страва, а справжній весняний настрій на тарілці. Легкий, ніжний та святковий, він стане ідеальним доповненням до святкового столу 8 Березня. Побалуйте коханих жінок смачним сюрпризом!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 150 г;

яйця варені — 4 шт.;

плавлені сирки або твердий сир — 150 г;

майонез — 4 ст. л.;

часник — 1 зубчик (за бажанням).

Маринована цибуля:

цибуля — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — дрібка;

яблучний оцет — 1 ст. л.

Курка:

куряче філе — 2 шт.;

сіль, перець, паприка, сушений часник, орегано — на смак;

олія — 2 ст. л.;

кунжутне насіння — 1–2 ст. л.;

борошно — 2–3 ст. л.;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дрібними кубиками, посолити, поперчити, додати паприку, сушений часник, орегано, полити олією та добре перемішати. Всипати кунжут і борошно, ще раз перемішати.

Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію в сковорідці, обсмажити шматочки курки до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію, залишити охолоджуватися.

Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, цукор, залити яблучним оцтом і залишити маринуватися.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Першим шаром викласти подрібнену капусту, злегка посолити та полити сіточкою з майонезу. За бажанням, змішати майонез із подрібненим часником. Наступним шаром викласти мариновану цибулю без рідини, знову полити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати охолоджену обсмажену курку, зверху нанести шар майонезу. Натерти варені яйця, рівномірно розподілити по поверхні та знову зробити сіточку з майонезу. Останнім шаром натерти плавлені сирки. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.

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