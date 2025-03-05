Салат Підсніжник до 8 Березня — рецепт приготування для святкового столу

Салат "Підсніжник" до 8 березня — рецепт для коханих жінок
Салат "Підсніжник" — це не просто страва, а справжній весняний настрій на тарілці. Легкий, ніжний та святковий, він стане ідеальним доповненням до святкового столу 8 Березня. Побалуйте коханих жінок смачним сюрпризом!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 150 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- плавлені сирки або твердий сир — 150 г;
- майонез — 4 ст. л.;
- часник — 1 зубчик (за бажанням).
Маринована цибуля:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — дрібка;
- яблучний оцет — 1 ст. л.
Курка:
- куряче філе — 2 шт.;
- сіль, перець, паприка, сушений часник, орегано — на смак;
- олія — 2 ст. л.;
- кунжутне насіння — 1–2 ст. л.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати дрібними кубиками, посолити, поперчити, додати паприку, сушений часник, орегано, полити олією та добре перемішати. Всипати кунжут і борошно, ще раз перемішати.
Розігріти олію в сковорідці, обсмажити шматочки курки до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію, залишити охолоджуватися.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, цукор, залити яблучним оцтом і залишити маринуватися.
Першим шаром викласти подрібнену капусту, злегка посолити та полити сіточкою з майонезу. За бажанням, змішати майонез із подрібненим часником. Наступним шаром викласти мариновану цибулю без рідини, знову полити майонезом.
Додати охолоджену обсмажену курку, зверху нанести шар майонезу. Натерти варені яйця, рівномірно розподілити по поверхні та знову зробити сіточку з майонезу. Останнім шаром натерти плавлені сирки. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.
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