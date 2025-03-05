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Салат "Підсніжник" до 8 березня — рецепт для коханих жінок

5 березня 2025 12:19
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Підсніжник до 8 Березня — рецепт приготування для святкового столу
Салат "Підсніжник". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Підсніжник" — це не просто страва, а справжній весняний настрій на тарілці. Легкий, ніжний та святковий, він стане ідеальним доповненням до святкового столу 8 Березня. Побалуйте коханих жінок смачним сюрпризом!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 150 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • плавлені сирки або твердий сир — 150 г;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик (за бажанням).

Маринована цибуля:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — дрібка;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.

Курка:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • сіль, перець, паприка, сушений часник, орегано — на смак;
  • олія — 2 ст. л.;
  • кунжутне насіння — 1–2 ст. л.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дрібними кубиками, посолити, поперчити, додати паприку, сушений часник, орегано, полити олією та добре перемішати. Всипати кунжут і борошно, ще раз перемішати.

ситний салат на 8 березня з куркою та пекінською капустою
Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію в сковорідці, обсмажити шматочки курки до золотистої скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію, залишити охолоджуватися.

салат на 8 березня з куркою та пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, цукор, залити яблучним оцтом і залишити маринуватися.

салат на 8 березня з куркою
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Першим шаром викласти подрібнену капусту, злегка посолити та полити сіточкою з майонезу. За бажанням, змішати майонез із подрібненим часником. Наступним шаром викласти мариновану цибулю без рідини, знову полити майонезом.

салат на 8 березня
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати охолоджену обсмажену курку, зверху нанести шар майонезу. Натерти варені яйця, рівномірно розподілити по поверхні та знову зробити сіточку з майонезу. Останнім шаром натерти плавлені сирки. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.

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