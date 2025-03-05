Салат Подснежник к 8 Марта — рецепт приготовления для праздничного стола

Салат "Подснежник". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Подснежник" — это не просто блюдо, а настоящее весеннее настроение на тарелке. Легкий, нежный и праздничный, он станет идеальным дополнением к праздничному столу 8 Марта. Побалуйте любимых женщин вкусным сюрпризом!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 150 г;

яйца вареные — 4 шт.;

плавленые сырки или твердый сыр — 150 г;

майонез — 4 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик (по желанию).

Маринованный лук:

лук — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

яблочный уксус — 1 ст. л.

Курица:

куриное филе — 2 шт.;

соль, перец, паприка, сушеный чеснок, орегано — по вкусу;

масло — 2 ст. л;

кунжутные семена — 1-2 ст. л;

мука — 2-3 ст. л;

масло для обжаривания.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать мелкими кубиками, посолить, поперчить, добавить паприку, сушеный чеснок, орегано, полить маслом и хорошо перемешать. Всыпать кунжут и муку, еще раз перемешать.

Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло в сковороде, обжарить кусочки курицы до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, оставить охлаждаться.

Пекинская капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль, сахар, залить яблочным уксусом и оставить мариноваться.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Первым слоем выложить измельченную капусту, слегка посолить и полить сеточкой из майонеза. По желанию, смешать майонез с измельченным чесноком. Следующим слоем выложить маринованный лук без жидкости, снова полить майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить охлажденную обжаренную курицу, сверху нанести слой майонеза. Натереть вареные яйца, равномерно распределить по поверхности и снова сделать сеточку из майонеза. Последним слоем натереть плавленые сырки. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.