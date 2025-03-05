Салат Подснежник к 8 Марта — рецепт приготовления для праздничного стола

Салат "Подснежник" к 8 марта — рецепт для любимых женщин
Салат "Подснежник" — это не просто блюдо, а настоящее весеннее настроение на тарелке. Легкий, нежный и праздничный, он станет идеальным дополнением к праздничному столу 8 Марта. Побалуйте любимых женщин вкусным сюрпризом!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 150 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- плавленые сырки или твердый сыр — 150 г;
- майонез — 4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию).
Маринованный лук:
- лук — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- яблочный уксус — 1 ст. л.
Курица:
- куриное филе — 2 шт.;
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок, орегано — по вкусу;
- масло — 2 ст. л;
- кунжутные семена — 1-2 ст. л;
- мука — 2-3 ст. л;
- масло для обжаривания.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать мелкими кубиками, посолить, поперчить, добавить паприку, сушеный чеснок, орегано, полить маслом и хорошо перемешать. Всыпать кунжут и муку, еще раз перемешать.
Разогреть масло в сковороде, обжарить кусочки курицы до золотистой корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, оставить охлаждаться.
Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль, сахар, залить яблочным уксусом и оставить мариноваться.
Первым слоем выложить измельченную капусту, слегка посолить и полить сеточкой из майонеза. По желанию, смешать майонез с измельченным чесноком. Следующим слоем выложить маринованный лук без жидкости, снова полить майонезом.
Добавить охлажденную обжаренную курицу, сверху нанести слой майонеза. Натереть вареные яйца, равномерно распределить по поверхности и снова сделать сеточку из майонеза. Последним слоем натереть плавленые сырки. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
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