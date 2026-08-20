Асорті з огірків і помідорів: домашня заготівля в одній банці

Асорті на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Таке овочеве асорті зручно готувати на зиму, адже в одній банці одразу є і хрусткі огірки, і ароматні помідори. Маринад виходить кисло-солодким, а спеції додають заготівлі насиченого домашнього смаку. Ідеальна консервація на зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сіль — 16 г;

цукор — 30 г;

гірчиця в зернах — 4 г;

оцтова есенція 72% — 6 г;

часник — 3 зубчики;

цибуля — 1 ст. л.;

кріп — 2 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

гвоздика — 1 бутон;

огірки — 300 г;

помідори — 300 г.

Огірк та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити у воді на 7 годин, потім добре промити. Банки та кришки стерилізувати. На дно літрової банки викласти часник, цибулю, кріп, лавровий лист, гвоздику та гірчицю. Огірки обрізати з обох боків і заповнити ними половину банки. Помідори проколоти зубочисткою та викласти зверху. Додати сіль і цукор, влити оцтову есенцію та залити окропом до шийки банки. Накрити кришкою й стерилізувати в киплячій воді 10 хвилин. Коли огірки змінять колір, банку дістати та герметично закрутити.

Асорті виходить ароматним, кисло-солодким і насиченим: огірки залишаються хрусткими, а помідори добре просочуються маринадом.

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