Асорті з огірків і помідорів: домашня заготівля в одній банці

Асорті на зиму "Від тітки Наді": огірки й помідори в одній банці
Таке овочеве асорті зручно готувати на зиму, адже в одній банці одразу є і хрусткі огірки, і ароматні помідори. Маринад виходить кисло-солодким, а спеції додають заготівлі насиченого домашнього смаку. Ідеальна консервація на зиму.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сіль — 16 г;
- цукор — 30 г;
- гірчиця в зернах — 4 г;
- оцтова есенція 72% — 6 г;
- часник — 3 зубчики;
- цибуля — 1 ст. л.;
- кріп — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- гвоздика — 1 бутон;
- огірки — 300 г;
- помідори — 300 г.
Спосіб приготування
- Огірки замочити у воді на 7 годин, потім добре промити. Банки та кришки стерилізувати.
- На дно літрової банки викласти часник, цибулю, кріп, лавровий лист, гвоздику та гірчицю.
- Огірки обрізати з обох боків і заповнити ними половину банки.
- Помідори проколоти зубочисткою та викласти зверху.
- Додати сіль і цукор, влити оцтову есенцію та залити окропом до шийки банки.
- Накрити кришкою й стерилізувати в киплячій воді 10 хвилин.
- Коли огірки змінять колір, банку дістати та герметично закрутити.
Асорті виходить ароматним, кисло-солодким і насиченим: огірки залишаються хрусткими, а помідори добре просочуються маринадом.
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