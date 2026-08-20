Ассорти из огурцов и помидоров: домашняя заготовка в одной банке

Ассорти на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такое овощное ассорти удобно готовить на зиму, ведь в одной банке сразу есть и хрустящие огурцы, и ароматные помидоры. Маринад получается кисло-сладким, а специи придают заготовке насыщенный домашний вкус. Идеальная консервация на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

соль — 16 г;

сахар — 30 г;

горчица в зернах — 4 г;

уксусная эссенция 72% — 6 г;

чеснок — 3 зубчика;

лук — 1 ст. л.;

укроп — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

гвоздика — 1 бутон;

огурцы — 300 г;

помидоры — 300 г.

Огурец и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в воде на 7 часов, затем хорошо промыть. Банки и крышки стерилизовать. На дно литровой банки выложить чеснок, лук, укроп, лавровый лист, гвоздику и горчицу. Огурцы обрезать с обеих сторон и заполнить ими половину банки. Помидоры проколоть зубочисткой и выложить сверху. Добавить соль и сахар, влить уксусную эссенцию и залить кипятком до горлышка банки. Накрыть крышкой и стерилизовать в кипящей воде 10 минут. Когда огурцы изменят цвет, банку достать и герметично закрутить.

Ассорти получается ароматным, кисло-сладким и насыщенным: огурцы остаются хрустящими, а помидоры хорошо пропитываются маринадом.

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