Баклажани по-вірменськи: швидка овочева закуска на щодень

Баклажани по-вірменськи. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання рум’яних баклажанів і соковитих овочів робить цю страву особливо ароматною. Пікантний часник, паприка та зелень додають простій овочевій закусці яскравого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт. (приблизно 500 г);

солодкий перець — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

петрушка — до смаку;

кріп — до смаку;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

солодка паприка — до смаку;

олія — для смаження.

Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками або кубиками. За потреби посолити, залишити на 15–20 хвилин, потім промити та обсушити. Перець і моркву нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, помідори — невеликими шматочками. Обсмажити баклажани на олії до м’якості та легкої золотистої скоринки. Перекласти на тарілку. У тій самій сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Готувати до м’якості. Повернути баклажани до овочів, додати сіль, перець і паприку. Перемішати та прогріти кілька хвилин. Додати помідори й готувати ще 2–3 хвилини. Наприкінці додати подрібнені часник, петрушку та кріп. Накрити кришкою та залишити на кілька хвилин. Подавати закуску можна теплою або охолодженою.

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