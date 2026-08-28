Баклажани по-вірменськи: швидка овочева закуска на щодень

Баклажани по-вірменськи за 10 хвилин: рецепт овочевої закуски
Ua ru
28 серпня 2026 13:54
Баклажани по-вірменськи. Фото: smachnenke.com.ua
Поєднання рум’яних баклажанів і соковитих овочів робить цю страву особливо ароматною. Пікантний часник, паприка та зелень додають простій овочевій закусці яскравого смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт. (приблизно 500 г);
- солодкий перець — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- петрушка — до смаку;
- кріп — до смаку;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- солодка паприка — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати брусочками або кубиками. За потреби посолити, залишити на 15–20 хвилин, потім промити та обсушити.
- Перець і моркву нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, помідори — невеликими шматочками.
- Обсмажити баклажани на олії до м’якості та легкої золотистої скоринки. Перекласти на тарілку.
- У тій самій сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Готувати до м’якості.
- Повернути баклажани до овочів, додати сіль, перець і паприку. Перемішати та прогріти кілька хвилин.
- Додати помідори й готувати ще 2–3 хвилини.
- Наприкінці додати подрібнені часник, петрушку та кріп.
- Накрити кришкою та залишити на кілька хвилин. Подавати закуску можна теплою або охолодженою.
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