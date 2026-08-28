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Головна Смак Баклажани по-вірменськи за 10 хвилин: рецепт овочевої закуски

Баклажани по-вірменськи за 10 хвилин: рецепт овочевої закуски

Ua ru
28 серпня 2026 13:54
Баклажани по-вірменськи: швидка овочева закуска на щодень
Баклажани по-вірменськи. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання рум’яних баклажанів і соковитих овочів робить цю страву особливо ароматною. Пікантний часник, паприка та зелень додають простій овочевій закусці яскравого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт. (приблизно 500 г);
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • петрушка — до смаку;
  • кріп — до смаку;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • солодка паприка — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт закуски з баклажанів
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати брусочками або кубиками. За потреби посолити, залишити на 15–20 хвилин, потім промити та обсушити.
  2. Перець і моркву нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, помідори — невеликими шматочками.
  3. Обсмажити баклажани на олії до м’якості та легкої золотистої скоринки. Перекласти на тарілку.
  4. У тій самій сковороді обсмажити цибулю, потім додати моркву та солодкий перець. Готувати до м’якості.
  5. Повернути баклажани до овочів, додати сіль, перець і паприку. Перемішати та прогріти кілька хвилин.
  6. Додати помідори й готувати ще 2–3 хвилини.
  7. Наприкінці додати подрібнені часник, петрушку та кріп.
  8. Накрити кришкою та залишити на кілька хвилин. Подавати закуску можна теплою або охолодженою.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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