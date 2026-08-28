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Главная Вкус Баклажаны по-армянски за 10 минут: рецепт овощной закуски

Баклажаны по-армянски за 10 минут: рецепт овощной закуски

Ua ru
28 августа 2026 13:54
Баклажаны по-армянски: быстрая овощная закуска на каждый день
Баклажаны по-армянски. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание румяных баклажанов и сочных овощей делает это блюдо особенно ароматным. Пикантный чеснок, паприка и зелень придают простой овощной закуске яркий вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт. (примерно 500 г);
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • петрушка — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сладкая паприка — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт закуски з баклажанів
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать брусочками или кубиками. При необходимости посолить, оставить на 15–20 минут, затем промыть и обсушить.
  2. Перец и морковь нарезать соломкой, лук — полукольцами, помидоры — небольшими кусочками.
  3. Обжарить баклажаны на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Переложить на тарелку.
  4. В той же сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Готовить до мягкости.
  5. Вернуть баклажаны к овощам, добавить соль, перец и паприку. Перемешать и прогреть несколько минут.
  6. Добавить помидоры и готовить ещё 2–3 минуты.
  7. В конце добавить измельчённый чеснок, петрушку и укроп.
  8. Накройте крышкой и оставьте на несколько минут. Подавать закуску можно теплой или охлажденной.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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