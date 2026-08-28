Баклажаны по-армянски: быстрая овощная закуска на каждый день

Баклажаны по-армянски за 10 минут: рецепт овощной закуски
Ua ru
28 августа 2026 13:54
Баклажаны по-армянски. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание румяных баклажанов и сочных овощей делает это блюдо особенно ароматным. Пикантный чеснок, паприка и зелень придают простой овощной закуске яркий вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт. (примерно 500 г);
- сладкий перец — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- петрушка — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сладкая паприка — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать брусочками или кубиками. При необходимости посолить, оставить на 15–20 минут, затем промыть и обсушить.
- Перец и морковь нарезать соломкой, лук — полукольцами, помидоры — небольшими кусочками.
- Обжарить баклажаны на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Переложить на тарелку.
- В той же сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Готовить до мягкости.
- Вернуть баклажаны к овощам, добавить соль, перец и паприку. Перемешать и прогреть несколько минут.
- Добавить помидоры и готовить ещё 2–3 минуты.
- В конце добавить измельчённый чеснок, петрушку и укроп.
- Накройте крышкой и оставьте на несколько минут. Подавать закуску можно теплой или охлажденной.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков
Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.
Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.
Читайте также:
Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.
Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.
Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.