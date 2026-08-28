Баклажаны по-армянски: быстрая овощная закуска на каждый день

Баклажаны по-армянски. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание румяных баклажанов и сочных овощей делает это блюдо особенно ароматным. Пикантный чеснок, паприка и зелень придают простой овощной закуске яркий вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт. (примерно 500 г);

сладкий перец — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

петрушка — по вкусу;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — по вкусу;

масло — для жарки.

Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать брусочками или кубиками. При необходимости посолить, оставить на 15–20 минут, затем промыть и обсушить. Перец и морковь нарезать соломкой, лук — полукольцами, помидоры — небольшими кусочками. Обжарить баклажаны на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Переложить на тарелку. В той же сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Готовить до мягкости. Вернуть баклажаны к овощам, добавить соль, перец и паприку. Перемешать и прогреть несколько минут. Добавить помидоры и готовить ещё 2–3 минуты. В конце добавить измельчённый чеснок, петрушку и укроп. Накройте крышкой и оставьте на несколько минут. Подавать закуску можно теплой или охлажденной.

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