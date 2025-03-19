Десерт Баля Баяна — рецепт зі згущеного молока та кокосу, що підкорює

Баля Баяна. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо любите кокосові десерти, цей рецепт точно стане улюбленим. Баля Баяна — поєднання ніжної кокосової маси, солодкого згущеного молока та хрусткої карамелі, яке не залишить нікого байдужим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

кокосова стружка — 150 г;

згущене молоко — 370 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 250 г;

вода — 75 мл;

сік однієї дольки лимона.

Спосіб приготування

На розігріту пательню висипати кокосову стружку, додати згущене молоко та вершкове масло. Готувати на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 10-12 хвилин, поки маса не загусне. Зняти з вогню та перекласти у глибоку тарілку для охолодження.

Кокосова стружка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Коли маса ще тепла, сформувати з неї кульки. У кожну вставити дерев’яну шпажку та помістити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Кокосова стружка зі згущеним молоком. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготування карамелі у каструлю всипати цукор, влити воду та додати сік лимона. Не перемішувати масу під час приготування, щоб карамель добре застигла. Варити на середньому вогні, поки карамель не набуде насиченого коричневого кольору, приблизно 18 хвилин.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Дістати кульки з морозилки та занурити їх у гарячу карамель.

Готовий десерт. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти у стакан або іншу зручну ємність, щоб стекла зайва карамель і десерт зберіг гарну форму. Залишити охолоджуватися, а вже через годину можна насолоджуватися смаком.

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