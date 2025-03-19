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Баля Баяна — десерт из сгущенного молока и кокосовой стружки

19 марта 2025 04:58
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Десерт Баля Баяна — рецепт из сгущенного молока и кокоса, который покоряет
Баля Баяна. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если любите кокосовые десерты, этот рецепт точно станет любимым. Баля Баяна — сочетание нежной кокосовой массы, сладкого сгущенного молока и хрустящей карамели, которое не оставит никого равнодушным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • кокосовая стружка — 150 г;
  • сгущенное молоко — 370 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 250 г;
  • вода — 75 мл;
  • сок одной дольки лимона.

Способ приготовления

На разогретую сковороду высыпать кокосовую стружку, добавить сгущенное молоко и сливочное масло. Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 10-12 минут, пока масса не загустеет. Снять с огня и переложить в глубокую тарелку для охлаждения.

Баля Баяна десерт зі згущеного молока та кокосової стружки
Кокосовая стружка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Когда масса еще теплая, сформировать из нее шарики. В каждый вставить деревянную шпажку и поместить в морозильную камеру на 15 минут.

Баля Баяна десерт зі згущеного молока
Кокосовая стружка со сгущенным молоком. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготовления карамели в кастрюлю всыпать сахар, влить воду и добавить сок лимона. Не перемешивать массу во время приготовления, чтобы карамель хорошо застыла. Варить на среднем огне, пока карамель не приобретет насыщенный коричневый цвет, примерно 18 минут.

як приготувати Баля Баяна десерт зі згущеного молока
Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Достать шарики из морозилки и погрузить их в горячую карамель.

як просто приготувати десерт Баля Баяна
Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить в стакан или другую удобную емкость, чтобы стекла лишняя карамель и десерт сохранил хорошую форму. Оставить охлаждаться, а уже через час можно наслаждаться вкусом.

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