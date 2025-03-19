Десерт Баля Баяна — рецепт из сгущенного молока и кокоса, который покоряет

Баля Баяна — десерт из сгущенного молока и кокосовой стружки
Если любите кокосовые десерты, этот рецепт точно станет любимым. Баля Баяна — сочетание нежной кокосовой массы, сладкого сгущенного молока и хрустящей карамели, которое не оставит никого равнодушным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- кокосовая стружка — 150 г;
- сгущенное молоко — 370 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 250 г;
- вода — 75 мл;
- сок одной дольки лимона.
Способ приготовления
На разогретую сковороду высыпать кокосовую стружку, добавить сгущенное молоко и сливочное масло. Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 10-12 минут, пока масса не загустеет. Снять с огня и переложить в глубокую тарелку для охлаждения.
Когда масса еще теплая, сформировать из нее шарики. В каждый вставить деревянную шпажку и поместить в морозильную камеру на 15 минут.
Для приготовления карамели в кастрюлю всыпать сахар, влить воду и добавить сок лимона. Не перемешивать массу во время приготовления, чтобы карамель хорошо застыла. Варить на среднем огне, пока карамель не приобретет насыщенный коричневый цвет, примерно 18 минут.
Достать шарики из морозилки и погрузить их в горячую карамель.
Выложить в стакан или другую удобную емкость, чтобы стекла лишняя карамель и десерт сохранил хорошую форму. Оставить охлаждаться, а уже через час можно наслаждаться вкусом.
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