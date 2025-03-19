Десерт Баля Баяна — рецепт из сгущенного молока и кокоса, который покоряет

Баля Баяна. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Если любите кокосовые десерты, этот рецепт точно станет любимым. Баля Баяна — сочетание нежной кокосовой массы, сладкого сгущенного молока и хрустящей карамели, которое не оставит никого равнодушным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

кокосовая стружка — 150 г;

сгущенное молоко — 370 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 250 г;

вода — 75 мл;

сок одной дольки лимона.

Способ приготовления

На разогретую сковороду высыпать кокосовую стружку, добавить сгущенное молоко и сливочное масло. Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 10-12 минут, пока масса не загустеет. Снять с огня и переложить в глубокую тарелку для охлаждения.

Кокосовая стружка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Когда масса еще теплая, сформировать из нее шарики. В каждый вставить деревянную шпажку и поместить в морозильную камеру на 15 минут.

Кокосовая стружка со сгущенным молоком. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготовления карамели в кастрюлю всыпать сахар, влить воду и добавить сок лимона. Не перемешивать массу во время приготовления, чтобы карамель хорошо застыла. Варить на среднем огне, пока карамель не приобретет насыщенный коричневый цвет, примерно 18 минут.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Достать шарики из морозилки и погрузить их в горячую карамель.

Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить в стакан или другую удобную емкость, чтобы стекла лишняя карамель и десерт сохранил хорошую форму. Оставить охлаждаться, а уже через час можно наслаждаться вкусом.

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