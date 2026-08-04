Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %

Огірки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться приготувати справжні квашені огірки, як колись у селі, цей рецепт точно вартий уваги. Завдяки натуральній зеленій заливці огірки виходять особливо хрусткими, ароматними й чудово зберігаються до самої весни.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):

середні огірки — скільки поміститься; великі або перерослі огірки — приблизно 1,1–1,2 л подрібненої маси; сіль — 80 г; часник — 2 великі зубчики; чорний перець горошком — 10 шт.; кріп — 1 парасолька з гілочкою.

Огірки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки помити, залити холодною водою та залишити приблизно на 1 годину. Перерослі огірки натерти на дрібній тертці або подрібнити м'ясорубкою чи кухонним комбайном. Додати сіль і добре перемішати. На дно чистої банки покласти кріп, нарізаний часник і чорний перець. Викласти шар цілих огірків, залити частиною огіркової маси й повторювати шари до заповнення банки. Періодично струшувати банку, щоб заливка рівномірно заповнила весь простір. Закрити банку капроновою кришкою та відразу поставити у погріб або інше прохолодне місце. Поступово огірки заквасяться, стануть хрусткими, ароматними й дуже смачними.

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