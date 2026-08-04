Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %
4 серпня 2026 01:04
Огірки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться приготувати справжні квашені огірки, як колись у селі, цей рецепт точно вартий уваги. Завдяки натуральній зеленій заливці огірки виходять особливо хрусткими, ароматними й чудово зберігаються до самої весни.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):
- середні огірки — скільки поміститься;
- великі або перерослі огірки — приблизно 1,1–1,2 л подрібненої маси;
- сіль — 80 г;
- часник — 2 великі зубчики;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- кріп — 1 парасолька з гілочкою.
Спосіб приготування
- Огірки помити, залити холодною водою та залишити приблизно на 1 годину.
- Перерослі огірки натерти на дрібній тертці або подрібнити м'ясорубкою чи кухонним комбайном. Додати сіль і добре перемішати.
- На дно чистої банки покласти кріп, нарізаний часник і чорний перець.
- Викласти шар цілих огірків, залити частиною огіркової маси й повторювати шари до заповнення банки.
- Періодично струшувати банку, щоб заливка рівномірно заповнила весь простір.
- Закрити банку капроновою кришкою та відразу поставити у погріб або інше прохолодне місце.
- Поступово огірки заквасяться, стануть хрусткими, ароматними й дуже смачними.
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