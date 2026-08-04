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Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %

4 серпня 2026 01:04
Огірки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо хочеться приготувати справжні квашені огірки, як колись у селі, цей рецепт точно вартий уваги. Завдяки натуральній зеленій заливці огірки виходять особливо хрусткими, ароматними й чудово зберігаються до самої весни.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):

  1. середні огірки — скільки поміститься;
  2. великі або перерослі огірки — приблизно 1,1–1,2 л подрібненої маси;
  3. сіль — 80 г;
  4. часник — 2 великі зубчики;
  5. чорний перець горошком — 10 шт.;
  6. кріп — 1 парасолька з гілочкою.
Огірки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки помити, залити холодною водою та залишити приблизно на 1 годину.
  2. Перерослі огірки натерти на дрібній тертці або подрібнити м'ясорубкою чи кухонним комбайном. Додати сіль і добре перемішати.
  3. На дно чистої банки покласти кріп, нарізаний часник і чорний перець.
  4. Викласти шар цілих огірків, залити частиною огіркової маси й повторювати шари до заповнення банки.
  5. Періодично струшувати банку, щоб заливка рівномірно заповнила весь простір.
  6. Закрити банку капроновою кришкою та відразу поставити у погріб або інше прохолодне місце.
  7. Поступово огірки заквасяться, стануть хрусткими, ароматними й дуже смачними.

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