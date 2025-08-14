Бездріжджові пиріжки на розсолі — простий рецепт для швидкої випічки

Бездріжджові пиріжки. Фото: кадр з відео

Бездріжджові пиріжки на розсолі — це справжня знахідка для тих, хто цінує простоту та швидкість приготування. Вони виходять м’які всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Для тіста вам знадобиться лише кілька доступних продуктів, а до начинки можна додати все, що любите. Такий рецепт виручить, коли потрібно швидко приготувати щось смачне до чаю або обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

Вам знадобиться:

розсіл будь-який теплий — 200 мл;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 3–4 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 400 г (тісто повинно бути м’яким);

будь-яка начинка — на свій смак;

олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Розсіл процідити та злегка підігріти, щоб він став теплим. Додати соду та ретельно перемішати. Додати цукор, перемішати до повного розчинення, влити олію. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою або лопаткою, а потім руками. Воно повинно бути м’яким та не липнути до рук. Загорнути тісто у пакет і залишити на 10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Після відпочинку тіста поділити його на 2 частини, кожну розділити ще на 5 шматочків. Сформувати кульки та розкачати їх у кружечки.

Тісто для пиріжків. Фото: кадр з відео

Щоб краї не підсихали, можна накрити плівкою. Викласти начинку в центр кожного кружечка та щільно заліпити краї.

Пиріжки з начинкою. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з олією. Викласти пиріжки швом донизу і смажити на середньому вогні, періодично перевертаючи, до рум’яної скоринки.

Пиріжки на пательні. Фото: кадр з відео

Викласти готові пиріжки на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими або теплими.

Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео

