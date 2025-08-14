Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Бездрожжевые пирожки — понадобится 200 мл любого рассола arrow

Бездрожжевые пирожки — понадобится 200 мл любого рассола

14 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Бездрожжевые пирожки на рассоле — простой рецепт для быстрой выпечки
Бездрожжевые пирожки. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Бездрожжевые пирожки на рассоле — это настоящая находка для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления. Они получаются мягкие внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Для теста вам понадобится всего несколько доступных продуктов, а в начинку можно добавить все, что любите. Такой рецепт выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или обеду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • рассол любой теплый — 200 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 400 г (тесто должно быть мягким);
  • любая начинка — по своему вкусу;
  • масло для жарки — при необходимости.

Способ приготовления

Рассол процедить и слегка подогреть, чтобы он стал теплым. Добавить соду и тщательно перемешать. Добавить сахар, перемешать до полного растворения, влить растительное масло. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто сначала ложкой или лопаткой, а затем руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Завернуть тесто в пакет и оставить на 10 минут.

рецепт пиріжків
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

После отдыха теста разделить его на 2 части, каждую разделить еще на 5 кусочков. Сформировать шарики и раскатать их в кружочки.

тісто для пиріжків
Тесто для пирожков. Фото: кадр из видео

Чтобы края не подсыхали, можно накрыть пленкой. Выложить начинку в центр каждого кружочка и плотно залепить края.

пиріжки на пательні
Пирожки с начинкой. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить пирожки швом вниз и жарить на среднем огне, периодически переворачивая, до румяной корочки.

смажені пиріжки з начинкою
Пирожки на сковороде. Фото: кадр из видео

Выложить готовые пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими или теплыми.

дуже смачні пиріжки на розсолі
Жареные пирожки. Фото: кадр из видео

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков для которых понадобится стакан кефира за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.

рецепт Украинская кухня тесто пирожки пирожки на сковороде
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации