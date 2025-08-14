Бездрожжевые пирожки на рассоле — простой рецепт для быстрой выпечки

Бездрожжевые пирожки. Фото: кадр из видео

Бездрожжевые пирожки на рассоле — это настоящая находка для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления. Они получаются мягкие внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Для теста вам понадобится всего несколько доступных продуктов, а в начинку можно добавить все, что любите. Такой рецепт выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или обеду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Вам понадобится:

рассол любой теплый — 200 мл;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 3-4 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 400 г (тесто должно быть мягким);

любая начинка — по своему вкусу;

масло для жарки — при необходимости.

Способ приготовления

Рассол процедить и слегка подогреть, чтобы он стал теплым. Добавить соду и тщательно перемешать. Добавить сахар, перемешать до полного растворения, влить растительное масло. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто сначала ложкой или лопаткой, а затем руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Завернуть тесто в пакет и оставить на 10 минут.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

После отдыха теста разделить его на 2 части, каждую разделить еще на 5 кусочков. Сформировать шарики и раскатать их в кружочки.

Тесто для пирожков. Фото: кадр из видео

Чтобы края не подсыхали, можно накрыть пленкой. Выложить начинку в центр каждого кружочка и плотно залепить края.

Пирожки с начинкой. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить пирожки швом вниз и жарить на среднем огне, периодически переворачивая, до румяной корочки.

Пирожки на сковороде. Фото: кадр из видео

Выложить готовые пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими или теплыми.

Жареные пирожки. Фото: кадр из видео

